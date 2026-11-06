"ATF, turizmin hem ticaret hem vizyon merkezi oldu"

Bu yıl 8. kez yurt içi ve yurtdışından turizm sektörünün liderlerini ağırlayan Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF), kapsadığı coğrafi ve ticari alan ile dünyanın en büyük turizm ihtisas fuarlarından biri olma yolunda ilerliyor. Fuar, 26–28 Ekim tarihleri arasında dünya genelindeki 2 bin 500 seyahat acentesini Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da ağırladı.

“Türkiye İçin Buluşuyoruz” mottosuyla kapılarını açan ATF26 Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turizm profesyonellerini Antalya’da buluşturarak uluslararası turizm ticaretine, yeni iş bağlantılarına ve sektörün geleceğine ilişkin stratejik değerlendirmelere ev sahipliği yaptı. Fuarda, 500’ün üzerinde otel markası ve 20’nin üzerinde şehir temsil edildi.

ATF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, 2019’da 4 bin metrekare ile başladıkları fuarın bu yıl 40 bin metrekare büyüklüğe ulaştığını söylüyor. ATF 2026’da dünyanın dört bir köşesinden 10 bini aşkın yabancı katılımcının yer aldığını kaydeden Meral, “Üç gün süren fuarımız boyunca Antalya ekonomisine 50 milyon dolara yakın katkı sağladık. Fuar boyunca pek çok yeni kontrat imzalandı. Türkiye’de turizmin hem ticaret hem de vizyon merkezi haline geldik” diye konuşuyor.

Fuarda ‘Keynote Speaker’ olarak katılımcılara seslenen Rixos Hotels Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin açıklamaları da dikkat çekti. Türk turizminin sadece yatak kapasitesini artırarak veya ucuz iş gücüne dayanarak büyüme modelini sürdüremeyeceğini vurgulayan Tamince, “Artık bakir sahillerimiz, sempatik şehirlerimiz yok. Aynı tesisleri yan yana kurmaktan vazgeçmeliyiz. Turizmi Türkiye geneline yaymalıyız” diye konuştu.

ATF26 Türkiye’nin panel programında Avrupa, Avrasya, Orta Doğu, Mısır ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere uluslararası turizm pazarlarının geleceği geniş bir perspektifle ele alındı.

“Avrupa: İstikrar, Büyüme veya Durgunluk?” oturumunda Avrupa seyahat pazarındaki gelişmeler ve değişen rezervasyon alışkanlıkları değerlendirilirken, “CIS Görünümü: Avrasya Seyahat Pazarında Sıradaki Dönem Ne?” panelinde Rusya ve Avrasya pazarlarındaki beklentiler, maliyet baskıları ve rekabet koşulları tartışıldı. “Mısır ve Doğu Akdeniz: Turizmde Yeni Yatırımlar, Yeni Pazarlar ve Bölgesel İş Birlikleri” oturumu, bölgesel turizm yatırımları, havacılık kapasitesi ve uluslararası iş birliği olanaklarını gündeme taşıdı.

“Henüz Satış Yapamadığımız Yolcu Kim? Yeni Harcama Gücü Yüksek Misafir Kim?” başlıklı panelde ise Türkiye’nin henüz yeterince ulaşamadığı ziyaretçi segmentleri, yüksek harcama kapasitesine sahip kaynak pazarlar ve değişen tüketici tercihleri değerlendirildi. Bu oturumlarda turizm sektörünün yalnızca mevcut pazarlardaki konumunu koruması değil, yeni müşteri gruplarına ve farklı turizm deneyimlerine yönelmesi gerektiği vurgulandı.

Türk Turizminin Rekabet Gücü ve Liderlik Stratejileri Öne Çıktı

ATF26 Türkiye, Türk turizminin karşılaştığı güncel sorunların ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin ele alındığı önemli oturumlara da ev sahipliği yaptı. “CEO Liderler Söyleşisi: Belirsizlikte Liderlik Etmek” panelinde, sektörün önde gelen otel yatırımcıları ve yöneticileri kriz dönemlerinde liderlik, operasyonel dayanıklılık, hizmet kalitesi ve yatırım stratejilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Fiyatla Rekabet Edemiyorsak, Sıradaki Hamlemiz Ne?” oturumunda ise Türk turizminin uluslararası rekabette fiyat odaklı yaklaşımın ötesine geçerek deneyim, verimlilik, misafirperverlik ve destinasyon değerine odaklanması gerektiği değerlendirildi.

“Türk Turisti: Dengeleyici Güç mü, Yeni Oyun Kurucu mu?” panelinde iç turizm pazarının gelişimi, yerli turistin değişen beklentileri, erken rezervasyon stratejileri ve turizmin yıl geneline yayılması ele alındı.

Bu oturumlar, Türkiye turizminin sahip olduğu güçlü hizmet altyapısının korunması ve değişen küresel koşullara uygun stratejilerin geliştirilmesi açısından önemli bir tartışma ortamı oluşturdu.

Yapay Zekâ, Dijital Dönüşüm ve Yeni Nesil Ticaret Modelleri

ATF26 Türkiye’de teknolojinin turizm sektörüne etkileri de kapsamlı biçimde değerlendirildi.

“Hospitality Intelligence: Küresel Seyahat Dağıtımının Yeni Mimarisi” panelinde, yapay zekânın B2B seyahat dağıtımına etkileri, yeni nesil rezervasyon sistemleri ve turizm şirketlerinin değişen iş modelleri tartışıldı.

“Ayrışmadan İş Birliğine: Otellerde Geliri Artıran Entegre Ticari Stratejiler” oturumunda ise otel işletmelerinin gelir yönetimi, dijital pazarlama, satış ve teknoloji departmanları arasındaki iş birliğinin önemi ele alındı.

Yapay zekâ destekli seyahat teknolojilerinden kişiselleştirilmiş misafir deneyimlerine, dijital dağıtım kanallarından veri odaklı karar alma süreçlerine kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen sunumlar, sektörün teknolojik dönüşümüne ilişkin güncel yaklaşımları ortaya koydu. Turizm teknolojileri alanında faaliyet gösteren markalar ve girişimler de geliştirdikleri yenilikçi çözümleri sektör profesyonellerine tanıtma fırsatı buldu.

ATF Şehirler Zirvesi ile Türkiye’nin Destinasyonları Ön Plana Çıktı

ATF26 Türkiye kapsamında gerçekleştirilen ATF Tourism Cities Summit, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki şehirlerin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Yerel yönetimler, destinasyon temsilcileri ve turizm profesyonellerinin katıldığı oturumlarda; kültür turizmi, gastronomi, doğa turizmi, sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve yerel deneyimlerin geliştirilmesi ele alındı.

“Kültür ve Medeniyetin Turizme Dönüşümü”, “Doğa, Yerel Deneyimler ve Türkiye’nin Yeni Turizm Rotaları” ve “Hızlanan Dünyada Sakin Şehirler” gibi başlıklar altında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Türkiye’nin farklı şehirlerinin sahip olduğu değerlerin uluslararası turizm ürünlerine dönüştürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Şehirler Zirvesi, yerel destinasyonların tanıtımını desteklerken turizm hareketliliğinin farklı bölgelere ve yılın farklı dönemlerine yayılmasına yönelik görüşlerin paylaşılmasına da katkı sağladı.

ATF Genç ve ATF Startup ile Geleceğin Turizmi

ATF26 Türkiye, mevcut turizm ticaretinin yanı sıra sektörün gelecekteki insan kaynağına ve teknoloji girişimlerine de odaklandı. ATF Genç programı kapsamında öğrenciler, genç profesyoneller, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya gelerek turizmde kariyer olanaklarını, geleceğin mesleklerini ve yapay zekânın çalışma hayatındaki etkilerini değerlendirdi.

“Geleceğin Meslekleri ve Yapay Zekâ: Yapay Zekâ İşimizi Elimizden mi Alacak, Kariyerimizi mi Güçlendirecek?” oturumu, teknolojik dönüşüm karşısında gençlerin geliştirmesi gereken yetkinlikleri gündeme taşıdı.

ATF Startup programı ise turizm teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren girişimlerin sektörün karar vericileriyle buluşmasına olanak sağladı. Bu programlarla ATF26 Türkiye, turizmin mevcut ticari ilişkilerini desteklemenin yanı sıra yeni fikirlerin, girişimlerin ve genç yeteneklerin sektörle bütünleşmesine katkıda bulundu.

Turizm Basınının Başarılı İsimleri ATF26’da Ödüllendirildi

ATF26 Türkiye kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen ATF Turizm Medya Ödülleri de fuarın dikkat çeken organizasyonları arasında yer aldı. Turizm gazeteciliğinin önemine dikkat çekmek ve başarılı haber ile fotoğraf çalışmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen törende, Yılın Turizm Haberi Ödülü Kadir Toprakkaya’ya, Jüri Özel Ödülü Işık Tuncel’e, Yılın Turizm Fotoğrafı Ödülü ise Seyit Konyalı’ya takdim edildi.

Turizm ve medya dünyasının meslek örgütleriyle akademi temsilcilerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesiyle belirlenen ödüller, sektörel gazeteciliğin gelişimine katkı sağlayan çalışmaları görünür kıldı.

Organizasyonun gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşınmasına yönelik hedefler de törende paylaşıldı.

ATF26 Türkiye, Turizmde Ortak Vizyon ve Yeni İş Birlikleriyle Tamamlandı

ATF26 Türkiye, yoğun profesyonel katılımın yanı sıra kapsamlı içerik programı, verimli ticari görüşmeler ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getiren buluşmalarıyla tamamlandı.

Fuar boyunca turizmin farklı alanlarında faaliyet gösteren markalar yeni iş bağlantıları kurarken, mevcut iş ortaklıklarının güçlendirilmesine ve gelecek dönem stratejilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Sektörün karar vericilerini aynı platformda buluşturan ATF26 Türkiye, turizmin yalnızca ticari yönüne değil, insan kaynağına, teknolojiye, destinasyon gelişimine ve sürdürülebilir geleceğine de odaklandı.

“Hospitality Intelligence” temasıyla gerçekleştirilen ATF26 Türkiye, turizmin geleceğini şekillendiren fikirlerin, yeni nesil çözümlerin ve güçlü ticari ilişkilerin buluştuğu uluslararası bir platform olarak organizasyonunu tamamladı.

ATF After Party’de Bengü ve Burak Yeter ile Unutulmaz Gece

ATF26 Türkiye, fuar alanındaki yoğun ticari görüşmelerin ve kapsamlı panel programının yanı sıra sektör profesyonellerini bir araya getiren özel etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Fashion TV Luxe Resort’ta gerçekleştirilen ATF After Party, turizm dünyasının ulusal ve uluslararası temsilcilerini müzik ve eğlence dolu bir atmosferde buluşturdu. Gecede sevilen sanatçı Bengü sahne alarak şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bengü’nün ardından dünyaca ünlü DJ ve müzik prodüktörü Burak Yeter, enerjik performansıyla geceye devam etti.

2027’de ATF’ye Özel 3 Konser Sözü

ATF Party Partneri Paradise Production’ın CEO’su Esat Kaba, seneye ATF’ye özel iki tanesi fuar alanında birisi ATF Party’de olmak üzere 3 konser düzenleneceği müjdesini verdi. ATF After Party, sektör profesyonellerinin fuar programının dışında da bir araya gelmesine, mevcut ilişkilerini güçlendirmesine ve yeni bağlantılar kurmasına olanak sağlayarak ATF26 Türkiye’nin sosyal programının öne çıkan etkinliklerinden biri oldu.