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  • CNN'den deprem yorumu: 'Merkez üssü' değil 'hat üssü' olarak bahsedilmeli

CNN'den deprem yorumu: 'Merkez üssü' değil 'hat üssü' olarak bahsedilmeli

CNN International'ın uzmanlara dayandırdığı haberinde, iki geniş ölçekli tektonik tabakanın birleşim noktasında yer alan bölgede meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünyanın en büyüklerinden olduğu kaydedildi.

08 Şubat 2023 | 17:28
Son Güncellenme: 08 Şubat 2023 | 17:53
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CNN'den deprem yorumu: 'Merkez üssü' değil 'hat üssü' olarak bahsedilmeli

Türkiye'nin, tektonik tabakaların birleştiği bölgede yer alması sebebiyle güçlü depremlere yabancı olmadığı belirtilen haberde, son 25 yılda ülkede 7 ve üstü büyüklüğünde yedi depremin meydana geldiği hatırlatıldı.

CNN'e konuşan Georgia Teknik Üniversitesinden Karl Lang, bölgenin sismik hareketlere çok yatkın olduğunu söyleyerek, "Çok geniş çaplı bir fay hattı var. Ancak bu deprem, bölgenin yaşadığı ve hafızasında kalan en büyük deprem." dedi.

Lang, sarsıntının şiddetinin birçok etkene bağlı olduğunu, depremin yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesinin etkilerini daha yıkıcı hale getirdiğini dile getirdi.

'Merkez üssü' değil 'hat üssü' olarak bahsedilmeli 

CNN'in meteorologu Chad Myers da, depremlerde normalde merkez üssünden bahsedildiğini, ancak bu depremden "hat üssü" olarak bahsedilmesi gerektiğini kaydetti.

Deprem bölgesinin, büyük çapta iki tektonik tabakanın birleşim noktasına denk geldiğini hatırlatan Myers, "Bir uçtan diğer uca dayanan 100 mil (yaklaşık 161 kilometre) civarında bir alanda yeryüzünde kayma meydana geldi." ifadesini kullandı.

Myers, deprem sırasında birbirine sürtünerek yatay şekilde kaymalara yol açılan bu olayın sismolojide "düşey atımlı" fay hareketi olarak bilindiğini aktardı.

Haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin son yüzyılda bölgeyi vuran en büyük sarsıntılardan olduğu aktarılırken, depremin oluş şekli ve zamanlamasının yıkıcı etkisini artırdığına işaret edildi.

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