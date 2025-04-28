CNN'in haberine göre, Başkan Donald Trump, görevdeki ikinci döneminin ilk 100 gününde modern ABD tarihinde en düşük onay oranına sahip başkan oldu. CNN-SSRS anketine göre, Trump'ın onay oranı %41'e düşerek, 1953'ten bu yana bir başkanın ilk 100 günündeki en düşük seviyeye ulaştı. Bu oran, Trump'ın 2017'deki ilk dönemindeki %44'lük önceki rekorunu da geride bıraktı.

CNN "Trump'ın %41'lik ilk 100 onay oranı, en azından Dwight Eisenhower'dan bu yana (Trump'ın ilk dönemi de dahil) yeni başkanlar arasında en düşük olanı" diyor.

Habere göre Trump'ın başkanlık yönetimine ilişkin onay Mart ayından bu yana 4 puan ve Şubat ayının sonundan 7 puan daha düşük. Habere göre bu düşüşte ekonomi politikaları, dış politika (Rusya'ya karşı tutum) etkili. Trump'ın ekonomik konulardaki onay oranı, tarife planının uygulamaya konulmasının borsada oynaklığa ve endişelere yol açmasıyla Mart ayının başından bu yana önemli ölçüde düşmüş.

