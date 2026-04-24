Çocukluk hobisi düğün sponsoru oldu: Pokémon kartlarını satıp servet kazandı

Çoğu insan için çocukluk hatırası olarak tozlu raflarda bekleyen Pokémon kartları, bu kez bir gencin hayatını değiştiren finansal bir kaynağa dönüştü. İngiltere’de yaşayan bir koleksiyoner, 90’lı yıllardan beri özenle sakladığı kartlarını satışa çıkararak bir servet elde etti.

Koleksiyondan çıkan servet

Koleksiyoner, düğün masraflarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde çocukluk hobisine başvurmaya karar verdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kartların birçoğunun "kusursuz" durumda olduğu ve piyasadaki en nadir parçalardan oluştuğu anlaşıldı.

Açık artırma sonucunda elde edilen gelir, sadece düğün masraflarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda genç çifte yeni hayatlarına başlamaları için ciddi bir sermaye de sağladı.

Görsel: Ewbanks



"Charizard" yine sahneye çıktı

Koleksiyonun en dikkat çeken parçası, Pokémon dünyasının "kutsal kasesi" olarak kabul edilen Charizard kartı oldu. Kondisyonu en üst seviyede olan bu nadir kart, tek başına binlerce dolara alıcı bularak satışın yıldızı haline geldi.

Nostalji değil, yatırım aracı

Uzmanlar, son yıllarda Pokémon kartları, eski video oyunları ve retro oyuncakların ciddi birer yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çekiyor. Özellikle 1990'lı yılların sonuna ait orijinal baskılar, kondisyonları bozulmadığı sürece her geçen yıl değerini katlıyor.

Genç damat adayı, yaptığı açıklamada kartlarından ayrılmanın duygusal olarak zor olduğunu ancak bu kararın hayatının en önemli günü olan düğününü gerçeğe dönüştürdüğü için pişmanlık duymadığını belirtti.