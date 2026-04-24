Sanatın ve destanların başkenti: Laodikeia'da 2 metrelik beyaz mermer mucizesi

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Laodikeia'da önemli bir keşfe daha imza attıklarını, antik kentte yeni bir buluntunun daha gün yüzüne çıktığını belirtti.

Laodikeia Batı Tiyatrosu'nda yürütülen çalışmaların, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürdüğünü aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz."