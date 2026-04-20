Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (20 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) ve Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,4554865 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4554865 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 9,07 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR)
Pay Başına Brüt Temettü: 16,00 TL
Pay Başına Net Temettü: 13,60 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 3.486,50 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)