Satın almadan vazgeçti, kendi hissesine yöneldi: Netflix'in 25 milyar dolarlık yeni rotası

Anadolu Ajansı

Netflix, yönetim kurulunun onayıyla hisse geri alım programına 25 milyar dolarlık ek yetki verildiğini duyurdu.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, yönetim kurulunun dün, Aralık 2024'te yetkilendirilen geri alım programına ek olarak şirketin adi hisselerinden 25 milyar dolarlık daha geri alım yapılmasını onayladığı belirtildi.

Bildirimde, şirketin 31 Mart itibarıyla Aralık 2024 tarihli mevcut yetkisi kapsamında 6,8 milyar dolarlık kullanılabilir tutarı bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu hisse geri alım kararı, Netflix'in şubat ayında Warner Bros. Discovery'nin stüdyoları ve HBO Max yayın hizmeti için yaptığı 72 milyar dolarlık teklif sürecinden çekilmesinin ardından geldi.

