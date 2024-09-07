Derede buldu, yıllarca kapı stoperi olarak kullanıldı! Gerçek değeri şaşkına çevirdi...

Yaklaşık 1 milyon euro değerindeki dünyanın bilinen en büyük kehribar külçelerinden biri Romanya'da yaşlı bir kadının evinde bulundu. Yerel basının bildirdiğine göre, Doğu Avrupa ülkesinin güneydoğusundaki Colti köyünde bir dere yatağında 3,5 kilogram ağırlığında bir taş bulan kadın, bunu onlarca yıl boyunca basit bir kapı süsü olarak kullanmış ve kimse, hatta evine giren mücevher hırsızları bile değerinin farkına varmadı.

Olağanüstü fosil reçine, 1989 yılında ölen ev sahibinin bir akrabasının dikkatini çekti. İlk başta sadece bir taş olduğunu düşündüğü kehribar parçasını daha yakından inceledi ve bunun çok değerli bir yarı değerli taş olabileceği sonucuna vardı. Ve haklıydı da. Bu taşı Romanya devletine sattı ve devlet de parçayı ulusal bir hazine olarak sınıflandırdı.

Romen yetkililer külçeyi Krakow'daki (Polonya) Tarih Müzesi'nin yarı değerli taşlar üzerine çalışan uzmanlarına teslim etti. Uzmanlar kehribar taşının gerçekliğini hemen doğruladı ve 38.5 ila 70 milyon yıllık olabileceğini tahmin etti. Bunun dünyadaki en büyük parçalardan olduğunu iddia ediliyor.

Aile üyeleri, yaşlı kadının bir hırsızlık olayının kurbanı olduğunu, bu olayda çok az değeri olan birkaç parça altın mücevherin çalındığını, kehribar külçesinin ise tamamen göz ardı edildiğini bildirdi. “Çılgınca değerli eşya ararken, gözlerinin önünde duran gerçek hazineyi gözden kaçırmışlar” dediler.