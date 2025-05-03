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Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor

Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na söz konusu plana dair bildirimde bulundu. Buna göre Bezos, 29 Mayıs 2026'da sona erecek süre boyunca 25 milyon adet Amazon hissesi satmayı planlıyor.

03 Mayıs 2025 | 06:05
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2025 | 06:05
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor

Planlanan satışın tutarı, Amazon'un bugünkü birim hisse fiyatı dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin üst yöneticiliğini 2021'de bırakan Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam etmişti. Bezos, geçen yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmış ve 2021'den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.

CNBC'nin analizine göre açıklama, Amazon’un Perşembe günü akşam saatlerinde yayınlanan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından geldi . Kâr ve gelir tahminleri aşarken, şirketin cari çeyrekteki faaliyet geliri tahmini Wall Street’in beklentilerinin altında kaldı.

Makaleye göre sonuçlar, Amazon’un, Trump’ın kapsamlı yeni tarifeleriyle ilgili belirsizliğe hazırlandığını gösteriyor. Şirket, Amazon’un alışveriş yapanlara tarifelerin maliyetini göstermeyi planladığına dair bir rapor nedeniyle bu hafta Beyaz Saray’ın hedefi olmuştu. Trump şikayette bulunmak için bizzat Bezos’u aramış ve Amazon böyle bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Bezos, geçen yıl yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkararak 2021′den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.

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2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
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