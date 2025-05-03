Planlanan satışın tutarı, Amazon'un bugünkü birim hisse fiyatı dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin üst yöneticiliğini 2021'de bırakan Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam etmişti. Bezos, geçen yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmış ve 2021'den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.

CNBC'nin analizine göre açıklama, Amazon’un Perşembe günü akşam saatlerinde yayınlanan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından geldi . Kâr ve gelir tahminleri aşarken, şirketin cari çeyrekteki faaliyet geliri tahmini Wall Street’in beklentilerinin altında kaldı.

Makaleye göre sonuçlar, Amazon’un, Trump’ın kapsamlı yeni tarifeleriyle ilgili belirsizliğe hazırlandığını gösteriyor. Şirket, Amazon’un alışveriş yapanlara tarifelerin maliyetini göstermeyi planladığına dair bir rapor nedeniyle bu hafta Beyaz Saray’ın hedefi olmuştu. Trump şikayette bulunmak için bizzat Bezos’u aramış ve Amazon böyle bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Bezos, geçen yıl yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkararak 2021′den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.