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Amazon CEO'suna göre başarı getiren 1 kelimelik soru

Amazon CEO’su Andy Jassy, nisan ayında şirketin 2024 yılı faaliyetlerine dair genel bir değerlendirme yaptı. Jassy'in dikkat çektiği bir kavram var.

01 Mayıs 2025 | 21:21
Amazon CEO'suna göre başarı getiren 1 kelimelik soru

Jassy, mektupta şirketin “neden?” kültürüne dayalı iş yapma biçimini anlattı. Jassy'e göre 'Amazon’un temel felsefesi, her deneyimi sorgulamak ve “Neden daha iyi olmasın?” diye sormaktır. Şirketin büyük buluşlarının bu “neden” sorularıyla ortaya çıktığını söylüyor.

Jassy, "Babam, küçükken sürekli “neden” sorusunu soran bir çocuk olduğumu, hatta bunu bazen can sıkıcı bir seviyeye taşıdığımı söylerdi" diyor.

Jassy şöyle devam ediyor "Amazon bir “Neden” şirketidir. Sürekli olarak “neden” ve “neden olmasın” sorularını sorarız. Bu yaklaşım, sorunları parçalarına ayırmamıza, temel nedenlere ulaşmamıza, engelleri anlamamıza ve önceden aşılamaz görünen kapıları açmamıza yardımcı olur. Amazon, bu “Neden Katsayısı”na (kısaca “YQ” diyelim) olağanüstü derecede yüksek bir düzeyde sahiptir ve bu yaklaşım, yaptığımız her şeyin düşünsel çerçevesini oluşturur".

Amazon CEO'su Amazon’daki yaklaşık 28 yılı boyunca, şirketler ve bireyler arasındaki göreli büyümeyi belirleyen en büyük farkın öğrenme yeteneği olduğunu söylüyor. Ona göre sık sık 'Neden' sorusunu sorma içgüdüsüne sahip insanlar, her zaman nasıl daha iyi olabileceklerini, nasıl daha bilgili hale gelebileceklerini merak ederler.

Jassy şöyle de bir örnek veriyor:  Yeniliği “zamanlamak” zordur. Amazon Prime’ı, AWS’yi, Alexa+’yı 60 dakikalık bir toplantıya sığdırarak icat edemezsiniz. Bu tür buluşlar, birinin “Müşteriler için mümkün olanı neden değiştiremeyelim?” diye sormasıyla başlar ve ardından kendi yolunu bulur, genellikle birçok çıkmaz sokaktan geçerek nihai hedefe ulaşır". Fotoğraf: ShutterStock
 

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'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
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