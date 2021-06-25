Geçtiğimiz günlerde dünyada bir ilki gerçekleştirerek Bitcoin’i resmi para birimi haline getiren El Salvador’da ülkenin ilk kripto para cüzdanı tanıtıldı. Uygulamayı akıllı telefonlarına indirenlere ise 30 dolar değerinde Bitcoin hediye edileceği açıklandı.

Devlet Başkanı Bukele, 7 Eylül’de yürürlüğe girecek Bitcoin yasasıyla birlikte akıllı telefonlardan indirilebilecek dijital cüzdan uygulamasını tanıttı.

İspanyolca “havalı” anlamına gelen Chivo adı verilen bu cüzdanı indiren vatandaşlara 30 dolar değerinde Bitcoin hediye edilecek.

İspanyolca ‘havalı’ anlamına geliyor

​Bitcoin yasasının 7 Eylül’de yürürlüğe girmesinin ardından kullanıma sunulacak bu dijital cüzdan, bir uygulama olarak hem Android hem iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirilebilecek. Piyasadaki diğer dijital cüzdanlarla da uyumlu olacak Chivo’yu indiren her vatandaşa 30 dolarlık Bitcoin hediye edilecek.

Bir diğer resmi para birimi olan doların kullanımına devam edilecek ülkede Bitcoin kullanımı zorunlu tutulmayacak.