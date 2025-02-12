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Dilekçe topluyorlar: Danimarkalılar'ın ABD'den satın almak istediği yer

Danimarkalılardan Trump'ın Grönland hedefine hicivli yanıt... Kaliforniya'yı satın almayı teklif ettiler: 'Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz'

12 Şubat 2025 | 15:28
Son Güncellenme: 12 Şubat 2025 | 19:38
Dilekçe topluyorlar: Danimarkalılar'ın ABD'den satın almak istediği yer

ABD Başkanı Donald Trump görevi devraldıktan sonra Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması çağrısında bulundu, Panama Kanalı'nı devralabileceğini söyledi, Gazze'nin ABD'ye ait olduğunu ileri sürdü ve Grönland'ı satın almaya önerdi.

Trump'ın bu çıkışları dünyada tepki çekiyor. Grönland'ın bağlı olduğu Danimarka'dan ise hicivli bir yanıt geldi. Danimarkalılar, Grönland'ı isteyen ABD'den Kaliforniya'yı satın almak için dilekçe imzalıyor. 200 binden fazla Danimarkalı'nın katıldığı dijital dilekçede, “Hiç haritaya bakıp, 'Danimarka'nın neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Daha fazla güneş ışığı, palmiye ağaçları" diye düşündünüz mü? İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için elimizde hayatta bir kez karşımıza çıkacak bir fırsat var. Kaliforniya'yı Donald Trump'tan satın alalım!” ifadeleri yer lıyor.
Dilekçenin yer aldığı web sitesinin üst kısmında “Måke Califørnia Great Ægain” sloganı yer alıyor. Dilekçe, "Hollywood'a hygge (İsandinav mutluluk felsefesi), Beverly Hills'e bisiklet yolları ve her sokak köşesine organik smørrebrød (bir tür sandviç) getireceğiz. Hukukun üstünlüğü, evrensel sağlık hizmeti ve gerçeğe dayalı politikalar..." diye devam ediyor.
 

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