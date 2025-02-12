Tüm KFC ve Pizza Hut şubeleri kapandı, İş Gıda açıklama yaptı

ABD merkezli Yum! Brands, sahibi olduğu KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki işletmecisi İş Gıda'nın "standartları karşılayamadığını" belirterek franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurmuş ve fesih işleminin 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkileyeceğini belirtmişti. Konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu anlaşılan İş Gıda için 31 Ocak'ta İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca şirkete konkordato komiseri olarak üç isim atadı.

Bu süreçte şubeler birer birer kapatılırken çalışanların, maaşları verilmeden işten çıkarıldığı kaydedildi.

İdari çalışanlara "ofise gelmelerine gerek kalmadığı ve evden çalışabilecekleri" söylenirken birçok çalışanın hukuki yola başvurduğu veya başvurmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yaklaşık 7 bin personelin süreçte mağdur olduğu belirtilirken çalışanlar haklarını almak için organize olarak protesto gösterisi düzenliyor. İş Gıda ise bugün sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Kuruluştan yapılan basın açıklaması şöyle:

Öncelikle, otuz altı yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut markalarının 2020 yılından bu yana işletmeciliğini üstlenen İş Gıda A.Ş. olarak, Yum! Brands ile olan sözleşmemizin tek taraflı feshedilmesi sonucu yaşanan gelişmeler nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten duyduğumuz derin üzüntüyü tüm paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bu süreçte çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Sürecin tüm paydaşlarımız açısından en sağlıklı ve mümkün olan en az zararla ilerlemesini sağlamak adına yoğun bir çaba içindeyiz. Bu süreci şeffaflıkla yönetmeye kararlıyız.

Mevcut Durumumuz

2020 yılında 138 KFC restoranı ile başladığımız ve sonrasında 2022 yılında dahil ettiğimiz 58 Pizza Hut restoranı ile devam ettirdiğimiz yolculuğumuzda dört yıldan kısa bir sürede yeni restoran açılışlarıyla 35 şehirde, tamamı İŞ Gıda’ya ait 537 restorana ulaştık. Bu süreçte yalnızca restoranlarımızın sayısını arttırmakla kalmadık; tedarik zincirinden inşaata, kurye operasyonlarına kadar yaygın bir ekosistem inşa ettik ve binlerce kişiye istihdam yarattık.

Bu hızlı büyümenin getirdiği yatırım maliyetlerini sürekli özkaynaklarımızla karşıladık. Kazandığımız her bir kuruşu Yum! Brands’in yönlendirmesi doğrultusunda yeni KFC ve Pizza Hut restoran açılışlarına yatırdık. Bunun sonucu olarak, 2024’ün son çeyreğinde finansal anlamda zorlanmaya başladık ve çok yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kaldık.

Bu esnada hem markalarımızın hem de paydaşlarımızın zarar görmemesi adına Yum! Brands ile görüşmelere başladık. Bu görüşmelerde tüm operasyonların kendilerine devredilmesi de seçenekler arasındaydı. Süreç olumlu bir şekilde ilerlerken, 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmemizi aniden tek taraflı olarak feshederek dört yıllık iş birliğimizi bir anda sonlandırma kararı aldılar. Bunun sonucunda biz de Türkiye genelindeki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın operasyonlarını durdurmak zorunda kaldık.

Bu gelişme, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Sürecin etkilerini en aza indirmek ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın haklarını korumak adına gerekli adımları atıyoruz.

Şirketimizin mali ve operasyonel koşullarını değerlendirerek, yükümlülüklerimizi sürdürülebilir şekilde yerine getirebilmek ve tüm paydaşlarımızın haklarını güvence altına alabilmek adına konkordatoya başvurduk. Mahkeme konkordatonun kesinleşmesi öncesi 31 Ocak 2025 itibarıyla üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Bu süreç, şirketimizin mali dengesini yeniden sağlamak ve tüm taraflar için en uygun hukuki çözümleri geliştirmek adına alınmış bir önlemdir. Konkordato sürecinin yönetimi, ilgili yasal çerçevede, mahkemece atanmış konkordato komiserlerinin gözetiminde, yetkili makamların denetimi ve rehberliğinde yürütülmektedir.

Çalışanlarımız İçin Yol Haritamız

Çalışanlarımızın ve ailelerinin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkındayız ve bunun üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Önceliğimiz, çalışanlarımızın kazanılmış haklarını korumak ve sürecin onlar için en az mağduriyetle tamamlanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, gerekli adımları atarak süreci dikkatlice yönetiyoruz.

Çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak adına maaş ve özlük haklarıyla ilgili süreçleri yetkili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz.

Bugüne kadar düzenli yapılan maaş ödemeleri neticesinde çalışanlarımızın 2025 yılı öncesine dönük bir maaş alacağı bulunmamaktadır. Ancak Yum! Brands’in sözleşmemizi 8 Ocak’ta tek taraflı feshetmesi sonrasında yaşanan zorluklar nedeniyle şirket tarihimizde ilk kez, Ocak ayına ait maaşlar, her zamanki ödeme gününde ödenememiştir.

Hukuken, konkordato sürecinde çalışanlar alamadıkları maaşlarını, konkordatonun kesin mühletinde İŞKUR üzerinden alabilirler. Ancak bu sürecin uzun sürmesi ihtimaline karşılık şirketimiz çalışanlarımızın mağdur olmaması adına 5 Şubat’ta ödenmesi gereken ve ödenemeyen Ocak ayı maaşlarını öncelikli olarak görerek, Şubat ayı içerisinde restoranların devirlerini takiben elde edilecek gelirler ile Şubat ayı sonuna kadar ödemeyi planlamaktadır.

Sözleşmemizin Yum! Brands tarafından feshedilmesine bağlı olarak faaliyetlerimizin durması nedeniyle zorunlu ve feshin son çare olması ilkesine uygun şekilde, İş Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında işten çıkış işlemlerine başlanacaktır.

İşten çıkış işlemleri kapsamında çalışanlarımızın varsa kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin alacakları yasal olarak saklıdır.

İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz için yol haritamız

İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin bu süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli adımları atıyoruz.

Yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına konkordato sürecini titizlikle yönetiyoruz.

Müşterilerimize ve Kamuoyuna Bilgilendirme

Otuz altı yıldır Türkiye’de müşterilerine hizmet veren KFC ve Pizza Hut markaları bu süre boyunca ülkemizde büyük bir ilgiyle karşılanmış ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştır. İş Gıda olarak biz de bu yolculuğun son dört yıllık döneminde restoran sayısını arttırarak bu markaların tüm Türkiye’ye yayılmasına katkıda bulunduk.

Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendi ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak fesih kararına kadar devam edebildi. Müşterilerimizin güveni ve memnuniyeti bizim her zaman en büyük önceliğimiz oldu.

Ancak üzülerek ifade etmek isteriz ki Yum! Brands ile olan iş birliğimizin tek taraflı sona ermesi nedeniyle tüm restoranlarımızı kapatarak müşterilerimize hizmet vermeyi durdurmak zorunda kaldık.

Müşterilerimizin bu süreçten nasıl etkilendiğinin farkındayız ve bunun üzüntüsünü derinden hissediyoruz. Yaşanan belirsizlikleri gidermek adına, şeffaflıkla ve düzenli olarak kamuoyuna bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz.

Süreç boyunca sorusu olanlar veya görüş belirtmek isteyenler bilgi@isgida.com.tr mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Ayrıca, web sitemizde oluşturduğumuz bilgi havuzunda, süreçle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve en güncel gelişmeleri bulabilirsiniz.