ABD’de seçim yarışı sürüyor ve gözler oy sayımının devam ettiği eyaletlerde. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yeni mesajlar paylaştı.

Önce, ‘Oy sayımını durdurun’ mesajını paylaşan Trump daha sonra bir tweet daha atarak “Seçim gününden sonra gelen oylar sayılmayacak” dedi.

(ABD Yüksek Mahkemesi Ekim ayında Cumhuriyetçi Partinin itirazını reddederek, Pensilvanya eyaletinde, postayla zamanında kullanılmış oyların 6 Kasım’a kadar sayılabilmesine karar vermişti. Postayla gönderilen oy pusulalarının üzerine vurulan posta damgası için son gün 3 Kasım olsa da hangi tarihe kadar gelen oyların kabul edileceği ya da oyların resmi sayım sürecine ne zaman başlanacağı konusunda her eyaletin farklı uygulaması bulunuyor)

Trump, Pensilvanya için “Pensilvanya’da büyük yasal bir zafer kazandık” mesajını paylaştı.

Trump bir diğer tweetinde ise “Biden’ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika” dedi.

ABD’de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise 253 delege kazandı. Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları netleşmiş değil. 11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada’da kazananın belli olması, başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.

Trump, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Michigan’da da oy sayımını yargıya taşıyor.