Dünya Kupası'ndaki bilet fiyatları ve konaklama el yakıyor

2026 Dünya Kupası, bilet fiyatları ile ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin "en pahalı" organizasyonu oluyor.

New York New Jersey Stadı'ndaki Brezilya-Fas maçına gelen taraftarlar, "Dünya Kupası ateşi cep yakıyor" değerlendirmesine bulundu. Atlanta Stadı'nda İspanya-Yeşil Burun Adaları maçını takip eden taraftar ise "Tarihinin en pahalı Dünya Kupası" olduğunu belirtiyor.

New York New Jersey Stadı'nda Brezilya-Fas maçında tribünler dolarken Atlanta'daki İspanya-Yeşil Burun Adaları maçında ise tribünlerdeki boşluklar dikkati çekti. Kapasitesi 82 bin 500 olan New York New Jersey Stadı'ndaki ilk maçta 80 bin taraftar maçı izlerken 75 bin kapasitesi olan Atlanta Stadı'nda ilk maçta ise yaklaşık 65 bin taraftar tribünde yer aldı.

Taraftarlar, sıcaktan şapka ve şemsiye ile korunmaya çalışıyor

Son yılların en sıcak turnuvalarından biri olan 2026 Dünya Kupası'nda maçlar ortalama 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oynanıyor. Festival alanlarında maçı izleyen taraftarlar, güneşten korunmak için şapka takarken şemsiye de kullanıyor.

Konaklama fiyatlarında büyük artış

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden ABD'de turnuva boyunca maçların oynanacağı şehirlerde gecelik otel fiyatlarının iki kat fazla artış gösterdiği belirtiliyor.

Maçların oynanacağı şehirlerin birçoğunda 2-3 yıldızlı otellerde bile bir gecelik konaklama ortalama 300 avronun üstünde bulunuyor.

Dünya Kupası'nın yapılacağı 16 şehirde otel fiyatları, turnuva süresince astronomik artışlar gösterdi.

New York, Miami, Dallas ve Los Angeles gibi şehirlerde konaklama bedellerinin ortalama yüzde 300 artış gösterdiği belirtiliyor.

Bazı şehirlerde 4-5 yıldızlı otel fiyatları gecelik 500 doların üzerine çıkmış durumda.

Otellerin yanı sıra ev kiralarında yüksek artışlar gözlemleniyor.

Uçuş mesafesi ve fiyatları, taraftarları zorluyor

Taraftarlar, ABD'nin maçlara ev sahipliği yapan 11 şehrine ulaşmak için yüksek maliyetli uçak biletiyle karşı karşıya kalıyor.

Özellikle Dünya Kupası'na katılan ülkelerin ABD'ye uzak bir coğrafyada bulunması, uçuş sürelerini ve bilet fiyatlarını artıran önemli bir faktör olarak gözüküyor.

ABD iç hatlar uçuşlarında da geçen yıla oranla yüzde 50 ila yüzde 100 arasında artış gözlemleniyor.

Ülke içindeki şehirler arası uçuşlarda fiyatların geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiği belirtilirken Miami'ye yapılan iç hat uçuşlarının, 2025'e göre yüzde 65 daha pahalı hale geldiği kaydediliyor.

Dünya Kupası'nda grup maçlarının fiyatları da arttı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının bilet fiyatları, 2022'deki turnuvaya göre 5 kat artış gösterdi.

ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası, bilet fiyatları baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu oluyor.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları, ortalama 400 dolar civarında bulunurken Katar'da ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı.

Katar'da grup aşamasındaki maçlarda bilet fiyatları, 11 dolar ile 220 dolar arasında değişiyordu.

2026'da açılış maçı biletleri 5 ila 10 kat daha yüksek

Dört farklı kategoride belirlenen açılış maçının biletleri, 560 dolardan başlarken en pahalı bilet fiyatları ise 2 bin 735 doları buluyor.

Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 dolar ile 618 dolar arasındaydı.

Final maçının biletleri de yükseldi

ABD'de oynanan 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bilet fiyatı, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet ücretinin 10 katı düzeyinde bulunuyor.

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor.

Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206 dolar, en pahalı bileti ise 1607 dolara satılmıştı.

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği de tepki göstermişti

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde "Yüksek bilet fiyatları, şeffaf ve adil olmayan satın alma koşulları ile tekel konumunu kötüye kullanma" iddiasıyla FIFA aleyhine Avrupa Komisyonuna şikayette bulundu.

Dünya Kupası biletlerine "adil ve şeffaf erişim" olması gerektiğini belirten FSE, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim; biletlere adil ve şeffaf erişim şart." uyarısında bulundu.

"Zenginlerin festivali"

Bir taraftarın grup aşamasından finale kadar sadece maç biletleri için harcayacağı tutar 7 bin doların üzerine çıkabiliyor. Uçuş ve konaklama eklendiğinde ise bu tutar, 2022 Katar Dünya Kupası'nın 5 katı maliyete ulaşabiliyor. Bu duruma, taraftarlar, "Bu, futbolun festivali değil, zenginlerin festivali oldu." yorumunu yapıyor. ABD'deki maç bileti fiyatları hakkında ABD Başkanı Donald Trump ise "1000 dolardan fazla bilet fiyatı. Ben olsam o parayı ödemezdim" ifadelerini kullandı.