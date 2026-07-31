Bu ölçekteki projelerin geliştirilmesi, endüstriyel teknolojilere yönelik gereksinimleri de yükseltiyor. Ekipman durumunun izlenmesini, arızaların önlenmesini, işletme maliyetlerinin düşürülmesini ve altyapının tüm yaşam döngüsü boyunca güvenilir şekilde çalışmasını sağlayan çözümler giderek daha fazla önem kazanıyor.

Benzer eğilimler pek çok ülkede gözlemleniyor. Altyapı inşası ve modernizasyonuna yapılan yatırımlara tesislerin daha güvenli ve verimli işletilmesini sağlayan izleme sistemleri, endüstriyel analitik, tanı teknolojileri ve diğer mühendislik çözümlerine yönelik artan talep eşlik ediyor.

Mühendislik Teknolojileri Yeni Bir Standart Haline Geliyor

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), ekipmanların gerçek zamanlı izlenmesini, gelen verilerin analizini ve olası arızaların erken tespitini mümkün kılan teknolojileri bir araya getiriyor. McKinsey’e göre Nesnelerin İnterneti (IoT), 2030 yılına kadar yıllık 5,5 ila 12,6 trilyon dolar arasında ekonomik değer yaratabilir. Bu potansiyelin dörtte birinden fazlasının, söz konusu teknolojilerin en büyük uygulama alanı olan imalat sektöründen gelmesi bekleniyor. Şirketler en büyük kazanımları üretim süreçlerinin optimizasyonu, kestirimci bakım ve ekipman güvenilirliğinin artırılması yoluyla elde ediyor.

Şirketler, ekipman bakımını yalnızca sabit bakım takvimlerine göre yapma anlayışından giderek uzaklaşıyor. Bunun yerine ekipman durumu artan ölçüde kesintisiz izleniyor: Sensörler bileşenlerin ve sistemlerin çalışmasına ilişkin veri toplarken, analitik araçlar sapmaların tespit edilmesine ve arızaların üretim duruşlarına, kazalara ya da maliyetli onarımlara yol açmadan önce öngörülmesine yardımcı oluyor.

Şirketler kesintisiz ekipman izlemeye yöneldikçe izleme sistemlerine, tanı çözümlerine ve endüstriyel analitiğe olan talep de artmaya devam ediyor. Müşteriler üretim süreçlerinin güvenilirliğini artıran, operasyonel riskleri azaltan ve altyapı bakım maliyetlerini düşüren teknolojiler arıyor.

İllüstrasyon: magnific.com



İleri Teknolojiler Farklı Bir Tanıtım Yaklaşımı Gerektiriyor

Endüstriyel analitiğe ve dijital araçlara yönelik artan talep, dünya genelinde mühendislik şirketleri için yeni fırsatlar yaratıyor. Bu alan, Siemens, ABB, Bosch ve Schneider Electric gibi önde gelen küresel teknoloji şirketleri tarafından aktif biçimde geliştiriliyor. Kestirimci bakım sistemleri, üretim verisi analitiği ve erken arıza tespiti çözümleri sunan bu şirketler, dijital ekipman izlemenin endüstriyel pazarın bağımsız ve rekabetin yoğun olduğu bir segmenti haline geldiğini gösteriyor.

Rus şirketleri de bu alanda güçlü bir uzmanlık geliştirdi. Köklü mühendislik ekolü ve büyük sanayi tesisleriyle uzun yıllara dayanan çalışma deneyimi hassasiyetin, güvenilirliğin ve emniyetin vazgeçilmez olduğu sektörlerin zorlu gereksinimlerini karşılayan yüksek teknolojili çözümler geliştirmelerini sağladı. Bu çözümlerin birçoğu yoğun kullanım ve zorlu ortam koşulları için tasarlanmış durumda; bu da ihracat potansiyellerini artırıyor.

Ancak rekabetçi bir ürün bile yurt dışında kolayca müşteri bulamıyor. B2B segmentinde sözleşmeler, uzun müzakerelerin, teknik istişarelerin ve önceki uygulama deneyimlerinin titizlikle incelenmesinin ardından imzalanıyor. Bu nedenle mühendislik şirketlerinin yalnızca ürünlerini tanıtmakla kalmayıp teknolojilerinin kalitesini ve güvenilirliğini önceden ortaya koyması gerekiyor.

İşte bu noktada ulusal marka "Made in Russia"nın gönüllü sertifikasyonu önemli bir rol oynuyor. Sertifikasyon, ürünlerin belirlenen gereksinimleri karşıladığını teyit ediyor ve uluslararası iş ortaklarına yeni tedarikçi seçiminde ek bir referans noktası sunuyor. Rus üreticiler için sertifikasyon, ürünlerini dış pazarlarda tanıtma konusunda ek fırsatlar yaratırken ulusal marka da sertifikalı şirketleri ve teknolojik çözümlerini uluslararası iş dünyasıyla buluşturuyor.

İçeriden İzleme: Boru Hattı Muayenesi Nasıl Çalışıyor?

Ulusal marka "Made in Russia" kapsamında gönüllü sertifikasyon alan şirketlerden biri, boru hattı içi muayene ekipmanları üreten Rus üretici APRODIT-VTD. Şirket, boru hatlarının iç yüzey geometrisini izleyen çok kanallı kaliper araçlarının yanı sıra, temizlik ve muayene araçlarının petrol, gaz ve su boru hatları boyunca hareketini takip etmekte kullanılan ekipmanlar geliştiriyor.

Şirketin uzmanlık alanlarından biri, inşaat halindeki boru hatlarının muayenesi. Özel bir araç, boru hattı boyunca ilerleyerek hattın geometrisinde proje spesifikasyonlarından sapmaları kaydediyor.

APRODIT-VTD’nin kaliper araçları, boru hatlarında su veya petrol gibi sıvı bir ortamda ya da kompresörle sağlanan basınçlı havayla ilerleyebiliyor. Bu sayede boru hattının bu aşamadaki testlerinde tatlı su kullanılmasına gerek kalmıyor. Bu da özellikle su kıtlığı yaşayan bölgeler için büyük önem taşıyor.

Şirketin ürün gamında ayrıca basınç ve sıcaklık veri kaydediciler, akustik lokatörler, düşük frekanslı vericiler ve alıcı-kaydediciler bulunuyor. Bu cihazlar; uzmanların hat içi ekipmanların hareketini takip etmesine, konumlarını belirlemesine, muayene araçlarının ve boru temizleme piglerinin geçişini izlemesine olanak tanıyor.

Petrol ve gaz sektöründe kullanılan ekipmanlar, petrol ve gaz boru hatlarının yakınındaki tehlikeli bölgelerde çalışabildikleri için özellikle katı gereksinimlere tabi. Bu nedenle güvenilirlik, kanıtlanmış saha deneyimi ve bağımsız sertifikasyon ayrı bir önem taşıyor. APRODIT-VTD’nin çözümleri hâlihazırda Türkiye, Almanya, Fransa, Hindistan, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılıyor; bu da Rus mühendislik çözümlerine uluslararası pazarlarda duyulan talebi ortaya koyuyor.

Dışarıdan İzleme: Dijital Sistemler Ulaşımı Nasıl Kontrol Altında Tutuyor?

Ticari taşımacılıkta doğal gaz kullanımı, yakıt maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkiyi en düşük seviyeye indirmeye yardımcı oluyor. Öte yandan gazla çalışan araçların işletilmesi ek teknik denetim gerektiriyor. Filo operatörlerinin yakıt tüketimini izlemesi, gaz tüplü ekipmanların durumunu takip etmesi ve olası arızaları zamanında tespit etmesi gerekiyor.

Rus şirketi NPO Dinamika, bu ihtiyaçlara yanıt olarak AGS 478 araç içi sistemini geliştirdi. Sistem gaz tüketimini izliyor, araçların teknik durumuna ve gaz tüplü ekipmanların çalışmasına ilişkin veri topluyor. Bu bilgiler, filo operatörlerinin araç işletimini denetlemesine ve olası sapmaları daha hızlı tespit etmesine yardımcı oluyor.

Patentli bir Rus çözümü olan AGS 478 otobüslerde, kamyonlarda ve özel amaçlı araçlarda kullanılıyor. Şirketin teknolojilerinden araç üreticileri, taşımacılık şirketleri ve gazla çalışan araç filosu işleten sanayi kuruluşları yararlanıyor. NPO Dinamika bugün ekipmanlarını Belarus, Kazakistan ve Özbekistan’a tedarik ediyor.

Gazla çalışan araçların kullanımı yaygınlaştıkça bu araçların daha güvenli ve verimli işletilmesini sağlayan izleme sistemlerine olan talep de artıyor.

Sanayiyle Kalkınmanın Temeli Olarak Mühendislik

Dünyanın önde gelen sanayi şirketleri maliyetleri düşüren, güvenliği artıran ve ekipmanların hizmet ömrünü uzatan ileri malzemelere, izleme teknolojilerine ve mühendislik çözümlerine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu geliştirmeler, modern sanayinin rekabet gücünü belirleyen temel faktörlerden biri haline geldi.

Rus şirketleri de aynı alanlarda çalışarak kendi ekipmanlarını ve teknolojilerini geliştiriyor. Bu çözümler çoğu zaman kamuoyunun gündemine girmese de üretim tesislerinin, ulaşım sistemlerinin ve enerji altyapısının güvenilir işleyişine katkı sağlıyor ve modern sanayinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor.

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