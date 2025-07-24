Dünyaca ünlü kahveci satışları düşünce 'kütüphane' açtı

Starbucks, Çin’deki bazı şubelerinde ücretsiz çalışma alanları uygulamasını başlattı.

Bloomberg'in haberine göre şirket, bu uygulamayı ilk olarak ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletindeki mağazalarda başlattı.

Bu alanların ilgi çekici olan kısmı, müşterilerin buraları kullanmak için herhangi bir satın alma yapmak zorunda olmamaları.

Starbucks China, bu uygulamanın yanı sıra, kitap bağış alanları da kurarak müşteri etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Çin, Starbucks’ın ABD’den sonraki en büyük pazarı konumunda.

Şirket, ülkede artan yerel rekabet karşısında satışlarını artırmak adına bu yıl bir dizi yeni adım attı.

Bunlar arasında şeker ilavesiz içecek ve çay çeşitlerinin menüye eklenmesi, bazı içeceklerde fiyat indirimi yapılması ve kişiselleştirme seçeneklerinin artırılması yer alıyor. Bu uygulamalar, şirketin ABD’de izlediği stratejilerle ters düşüyor.

ABD’de bu yıl başından itibaren müşterilerin kafe alanlarını kullanabilmesi için alışveriş yapma şartı getirilmişti.

Çin'de ABD'li devin önemli bir rakibi var: Luckin Coffee. Tüketicilerin yerli rakibi tercih etmesi Starbucks için işleri daha da zorlaştırıyor.

Financial Times'a göre şirketin Çin'deki satışları 2021 yılında 3,7 milyar dolar seviyesindeyken, geçen yıl 3 milyar dolara kadar geriledi. Starbucks'ın ülkedeki pazar payı 2023'e kadar olan beş yılda yarı yarıya düştü.