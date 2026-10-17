500 binden fazla kişiyi kandıran sahte WhatsApp alarmı!

Android kullanıcıları büyük bir siber güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. WhatsApp’ın özgün arayüz tasarımını, ekran görüntülerini ve detay açıklama metinlerini birebir taklit eden sahte bir mesajlaşma uygulaması, Google Play Store’da yarım milyon indirme barajını aştı. Uygulamanın, kullanıcıları tuzağa düşürmek için son derece planlı bir strateji izlediği tespit edildi.

Erken erişim özelliğini sinsi bir kalkana dönüştürdüler



Sahte uygulamanın mağazada uzun süre fark edilmeden kalabilmesinin arkasındaki en büyük etken, Google Play’in Erken Erişim (Early Access) programı oldu. Geçtiğimiz ay "Agment Assets sallu" isimli geliştirici hesabı tarafından mağazaya sürülen yazılım, bu program kapsamına sokuldu. Erken Erişim modunda çalışan uygulamalarda kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri devre dışı kaldığı için, mağazayı ziyaret eden kişiler diğer kullanıcıların dolandırıcılık uyarılarını göremedi ve uygulamayı güvenli zannederek indirdi.

Orijinal WhatsApp’ın bile üzerine çıktı



Skandalın bir diğer boyutu ise Google’ın reklam sisteminde ortaya çıktı. Sahte uygulama, Google Play içindeki sponsorlu arama sonuçlarını kullanarak "WhatsApp" aramalarında resmi uygulamanın bile üzerinde listelenmeyi başardı.

Resmi WhatsApp uygulaması dünya genelinde 10 milyardan fazla indirmeye sahipken, taklit uygulamanın kısa sürede 500 binin üzerinde kullanıcıya ulaşması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Geliştirici hesabında başka hiçbir uygulamanın bulunmadığı ve haberin hazırlandığı an itibarıyla sahte yazılımın Google Play’den henüz kaldırılmadığı bildirildi.

Kullanıcılar ne yapmalı?



Uzmanlar, Android kullanıcılarının bu ve benzeri tuzaklara düşmemesi için şu uyarılarda bulunuyor:

Geliştirici adını kontrol edin: İndirme yapmadan önce uygulamanın altında yazan yayıncı adının "WhatsApp LLC" olduğundan emin olun.

İndirme sayılarına dikkat edin: Milyarlarca kez indirilmiş popüler bir uygulamanın indirme sayısı birkaç yüz bin görünüyorsa derhal uzak durun.

Yorumsuz uygulamalara şüpheyle yaklaşın: Özellikle "Erken Erişim" adı altında sunulan ve kullanıcı yorumları kapalı olan popüler uygulama kopyalarına karşı temkinli olun.