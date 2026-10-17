Mikroklima ile projeyi hayata geçirdiler, yüzde 50 hibe ile sera kurdular

Çevresine göre mikro klima alanı olan bir belde. Burada daha çok sera yapılabilir, evlerini geçindirebilirler.

Buradan Hilal beldesine kadar 5 kişi bu seralardan yaptı. Yeni olduğu için pazar konusunda zorluk yaşıyoruz. Yüzde 50 biz, yüzde 50 devletin desteğiyle oldu. Bu proje sayesinde ailelerimizi geçindiriyoruz" dedi.