Renault markası 4 konsept, 6 dünya yeniliği ile Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez gösterdi. Benzer şekilde Stellantis markaları da yeniliklerini sergiledi. BMW markasının bu yıl katılmadığı fuardaki diğer Alman markalar Mercedes, Audi, Volkswagen ve Opel, özellikle elektrikli dönüşüme verdikleri önemi gösterdi. Fuara ABD’den gelen markalardan Lucid, Air ve Gravity modellerini sergilerken, Tesla ise Cybercab otonom taksi modelinin seri üretim halini Paris’e getirdi.



İşte Hırant Kasapoğu'nun Paris Otomobil Fuarı'ndan özel notları ile izlenimleri

ÇİNLİLER 20 MARKAYLA PARİS’E ÇIKARMA YAPTI

Fuarda Fransız markalarından sonra, Çinli markalar da bir hegemonyaya sahip oldu, 20 farklı Çin markası, fuar stantlarıyla, Avrupa pazarında şov yaptı.

Fuarın 5 salonunda ve 70 bin metrekare kapalı alanda 60 üretici yeniliklerini sergiledi.

BYD, GEELY VE CHERY VAR, SAIC YOK

Paris’te, Çinli 4 büyüklerden 3’ü var. SAIC ise sadece Maxus markasıyla temsil ediliyor. BYD, kendi markasının yanı sıra Denza markası için de fuarda stant açtı. Geely, One Geely stratejisi kapsamında, Geely, Zeekr ve Lynk&Co markalarını fuara getirdi.

Chery Auto ise Chery markasının yanı sıra Omoda&Jaecoo markası için ayrı bir stant hazırlamış. Stellantis’in iştiraki olan ve yakında Avrupa’da üretime geçecek Leapmotor da fuarda yerini aldı. Bağımsız üreticilerden Li Auto ilk kez Avrupa’ya geldi. Bunlar dışında Paris’te yer alan diğer Çinli markaların şunlar oldu; Xpeng, 212, Aito, Changan, Deepal, Forthing, Foton, GAC, Lotus, Maxus ve Smart.

Renault’dan Paris’te gövde gösterisi

Paris Otomobil Fuarı’nda Renault Group büyük bir şov yaptı. Fransız üretici, 5.000 metrekarelik toplam stant alanında, Renault, Dacia, Alpine ve Renault Pro+ markaları altında toplam 50 araç sergiledi. Bu araçların 6 tanesi yepyeni, ilk kez Paris’te gösterildi. Bunlar arasında, geleceğin vizyonunu bugüne taşıyan 4 farklı konsept araç yer alacak.

Renault, yeni E-Space Concept’i ve Renault 5 Turbo 3E; Dacia, Türkiye’de üretilen yeni Striker modelinin yanı sıra Avrupa’da üretilen ikinci nesil Spring’i de tanıttı. Alpine ise özel üretim PS1 konsept otomobilinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Uzay çağı konsepti Renault E-Space

Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda Renault E-Space Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Markanın “voitures à vivre” yaklaşımının çağdaş bir yorumu olan konsept otomobil, elektrikli araç çağında seyahat ve aile yolculuklarına Renault’nun bakışını ortaya koyuyor.

Renault ayrıca fuarda yeni Megane E-Tech Elektrikli, yeni Trafic Van E-Tech Elektrikli, sınırlı üretim Rafale Hypnotic ve özel olarak kişiselleştirilmiş Renault 5 Turbo 3E modellerini sergileyecek. Markanın mirasını geleceğin elektrikli mobilitesiyle buluşturan Renault 8 Gordini Concept ve macera odaklı Renault 4 JP4x4 Concept de fuardaki üç konsept otomobil arasında yer aldı.

Dacia’dan iki dünya prömiyeri

Dacia, fuarda, ürün gamının geleceğine yön veren iki dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Bu dünya prömiyerlerinden biri, Türkiye’de üretilen Striker oldu. Striker, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilmesi açısından Türkiye pazarı için özel önem taşıyor. Hybrid, tribrid ve LPG’li güç aktarma seçenekleriyle sunulacak Striker, Türkiye’de Aralık ayında satışa çıkacak.

Markanın ikinci dünya prömiyeri ise yeni Spring oldu. Avrupa’da üretilen ikinci nesil Spring, elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefini sürdürüyor ve Dacia’nın gelecekte genişleyecek elektrikli araç ailesinin ilk adımını oluşturuyor. Yeni Spring’in ise 2027 ortasında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Alpine

Alpine, Paris Otomobil Fuarı’nda markanın ikonik modellerinden Alpine A310’dan ilham alan A310 VISION konsept otomobilini tanıttı. Alpine Tasarım ekipleri tarafından geliştirilen özel konsept, A310’un karakteristik çizgilerini, oranlarını ve sportif ruhunu çağdaş ve retro-fütüristik bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumluyor. Yeni APP platformunun sunduğu tasarım olanaklarını ortaya koyan A310

VISION; alçak, geniş ve heykelsi gövdesi, yarı saydam kokpiti ve aerodinamik detaylarıyla Alpine’ın geleceğin spor otomobillerine yönelik tasarım vizyonunu yansıtıyor.

STELLANTIS

Paris’te Stellantis markaları da en görkemli konseptlerini sergiledi, 6 markadan toplam 6 konsept araç fuar ziyaretçileri ile buluştu. Alfa Romeo Cuorerosso, Citroën 2 CV Concept, DS F3VER, FIAT Multiplay, Opel STX Concept ve PEUGEOT RCZ Vision Paris’in ilgi çekici retro tasarımları arasında yer aldı.

CHERY

Paris Otomobil Fuarı’na ilk kez katılan Çinli Chery, Avrupa’ya 2 yeni model getirdi. Bu araçların bir tanesi, Çin’de QQ3 ismiyle satılan elektrikli B hatchbach segmentindeki Chery Q. Çin’de satışa çıkar çıkmaz satış başarısı kazanan, BYD Dolphin ve Geely EX2 ile rekabete hazırlanan Chery Q’nün toplam boyu 4,19 metre, dingil açıklığı 2.70 metre. Bagaj hacmi 375 litre olan Chery Q’nün ön kaputunun altında da 70 litrelik ilave bir bagaj alanı daha var. İç hacmi B segment için cömert olan Q, 121 beygirlik elektrik motoruna sahip. 400 km menzil sunan Chery Q’nün Avrupa fiyatı 24.000 Euro olarak açıklanıyor.



Chery standındaki bir diğer yenilik, 4,32 metre boyundaki Tiggo 4’ün hibrit motor versiyonuyla (CSH) ve yenilenmiş tasarımla Avrupa’ya gelmesi oldu. Toplam gücü 224 HP’ye ulaşan küçük aracın Avrupa fiyatı 24.000 Euro olarak açıklanıyor. Chery ayrıca Paris’te Tiggo 7 ve 8 modellerinin hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da sergiledi.

Chery Tiggo 4 CSH hibrit

OMODA & JAECOO

Genç Çinli marka Omoda & Jaecoo, Paris’te 2 önemli yenilik sergiledi. Bu yeniliklerden biri B segment SUV segmentteki Omoda 4. Cyber Mecha tasarım felsefesi ve e-gamer oyuncular için tasarlanan araç, 2027 yılı başından itibaren Avrupa’da pazara verilmeye başlanacak. 4,42 m uzunluğundaki aracın yüksekliği 1,57 m, bagaj hacmi 402 litre. İç mekanda video oyunlarından esinlenmiş pek çok detay var. Motor tarafında beşinci nesil hibrit sistem var (SHS), toplam güç 224 HP.

Markanın ikinci fuar yeniliği ise tasarımı gözden geçirilmiş olan Omoda 5. Dışta daha dinamik bir tasarıma bürünen Omoda 5’te, içte ise 8,9 inçlik gösterge paneli ve 15,6 inçlik merkezi büyük ekran var. Bu model de 224 HP’lik hibrit motorla ve 31.000 Euro fiyatla Avrupa’ya gelecek.





Paris’te sergilenen diğer modeller Jaecoo 5, Jaecoo 7, Omoda 7 ve Omoda 9. Bu araçlar tam elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorlarla Avrupa’ya geliyor.

Leapmotor

Stellantis’in Çin’deki iştiraki ve Avrupa’daki markalarından biri olan Leapmotor’un, Paris fuarındaki yenilikleri B03 isimli küçük elektrikli otomobil ve D19 isimli menzil uzatıcılı D SUV. B03’deki Promax isimli bataryalar küçük araca 393 km menzil sağlıyor.

Menzil uzatıcılı EREV D19’da ise 80 kWh’lik bir batarya paketi yer alıyor. Bu batarya araca 300 km’lik elektrikli menzil sağlıyor. Daha sonra ise içten yanmalı motor devreye girerek, jeneratör göreviyle elektrik üretmeye başlıyor.

Forthing

Dongfeng bünyesindeki Forthing, yakında Stellantşs’in Fransa Rennes’deki fabrikasında üretime de geçecek. Forthing Paris fuarına TK5, TK7 ve V9 modellerinin BEV ve PHEV modellerini getirdi.

GEELY

Çinli markanın Avrupa’da EX2, EX5 ve Starray’den sonraki dördüncü modeli Monjaro oldu. Yepyeni ve rekortmen bir hibrit motor teknolojisine sahip olan Monjaro, D SUV boyutlarına rağmen düşük yakıt tüketimi ile ilgi çekebilir.

Geely Monjaro. Geniş iç mekan ve düşük tüketim konusunda rekortmen bir yeni hibrit motora sahip.

XPENG

Yüksek teknolojili Çinli Xpeng markası, Avrupa toprakları üzerinde ürettiği dördüncü modeli G9L’yi Paris’te sergiledi. Aracın ilk müşteri teslimatı da fuarda, markanın kurucusu He Xiaopeng tarafından yapıldı.

E segment elektrikli SUV olan G9L, üretimin yapıldığı Avusturya Graz’daki Magna üretim tesisinden Paris’e kadar, bir İngiliz gazeteci tarafından 1.300 km boyunca sürülerek karayoluyla getirildi. Xpeng’in Avrupa’da ürettiği diğer ürünler G6, G9 ve P7+ modelleri.

CHANGAN

Çin’in 5 büyük otomobil üreticisi arasında yer alan Changan, Deepal, Nevo ve Avatr markalarıyla fuarda büyük bir şov yaptı.

Deepal S5 ve S7 bir süredir Avrupa pazarında satılıyor. Nevo ise uygun fiyatlı modelleriyle yeni giriş yapacak. Avatr T09 ise dünya prömiyerini Paris’te yaptı. En büyük Avatr modeli olan T09, 6 koltuklu büyük bir MPV.



