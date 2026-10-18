İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında 14 puan artış

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artıran ve sonraki günlerde etkili olan yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 4 günde 14,37 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

Barajların doluluk oranları, Istrancalar'da yüzde 70,48, Terkos'ta yüzde 36,67, Sazlıdere'de yüzde 30,95, Alibey'de yüzde 75,03, Büyükçekmece'de yüzde 30,18, Ömerli'de yüzde 66,62, Darlık'ta yüzde 75,75, Elmalı'da yüzde 77,48, Pabuçdere'de yüzde 3,58 ve Kazandere'de yüzde 8,08 olarak ölçüldü.

Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan da 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 572,12 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 918 milyon 22 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram oldu.

Barajların son 10 yıldaki su seviyeleri



İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,35, 2017'de yüzde 52,66, 2018'de yüzde 53,63, 2019'da yüzde 45,4, 2020'de yüzde 32,69, 2021'de yüzde 47,58, 2022'de yüzde 44,25, 2023'te yüzde 21,29, 2024'te yüzde 34,38, 2025'te yüzde 24,51 iken bugünkü oran yüzde 52,43 olarak kayıtlara geçti.