Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin 6 sırrı

Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, üst üste 7 yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Genel olarak diğer İskandinav ülkeleri de ilk onda yer alıyor. Danimarka ise listede 6 yıldır 2. sırada... Bu sıralama hazırlanırken ölçülen kriterler arasında kişi başına düşen gelir, sosyal destek gibi pek çok ekonomik, siyasi, sosyal parametre var. Bir de bunun yanında toplumsal yaşama özgü detaylar var. Peki, Danimarka neden bu kadar mutlu? CNN'de bu konuyla ilgili bir analiz yer almış ve ülke insanlarının bazı özellikleri sıralanmaış İşte o analiz ışığında Danimarka'ya ilişkin 6 not:

1 İyimser bakış açısı Analize göre Danimarkalılara olumsuz durumları olumluya çevirmeleri öğretilir. Örneğin, ülkede Mutluluk Raporu'yla ilgili Danimarkalıların Finlandiya'nın ardından yine ikinci olması değil, Danimarka'nın 60 yaş ve üstü kategorisinde birinci olması; iki ülke arasındaki farkın azalması üzerinde duruluyor.

2 Güven Makalede vurgulanan bir başka başlık ise güven. Haberde Lachmund güven toplumuna vurgu yapmış ve "O kadar büyük bir güven ki, yeni yürümeye başlayan çocuğumun gittiği kreşin kilidi yoktu. Okulların oyun alanları halka açık ve dokuz yaşından küçük çocukların okula kendi başlarına gidebileceklerine güveniliyor" diyor.

3 Başarısız olma fırsatı Danimarka Mutluluk Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli bir analist olan Catarina Lachmund ise hem Finlandiya hem Danimarka'daki mutluluk oranıyla ilgili bir ayrıntı paylaşıyor. Ona göre iki ülkenin ortak noktası "başarısız olmanıza izin veren" bir refah sistemi. Makalede "Danimarka'da işinizi kaybedebilir ve işsizlik yardımlarıyla desteklenebilirsiniz. Hastalanabilir; fatura ya da bakım kalitesi konusunda endişelenmeyebilirsiniz. Yeni doğan bebeğinize bakmak için bir yıl işten izin alabilir ve daha sonra %75'i devlet tarafından finanse edilen çocuk bakımını kullanarak işinize geri dönebilirsiniz. Eğitim ücretsizdir, üniversite de dahil olmak üzere öğrencilere yaşam masrafları için aylık devlet bursu ödenir" deniyor.

4 Aile Makalede vurgulanan bir diğer başlık ise aile. Lachmund, "Danimarkalılar için aile de önemlidir. 80 yaşındaki Danimarkalı bir akrabam, bu yılki mutluluk raporunda yaşlı neslin en üst sırada çıkmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyor" diyor.

5 Birliktelik, ambiyans ve 'hygge' Aile kavramıyla birlikte makalede vurgulanan bir diğer kavram da paylaşım ve 'birliktelik'. Makalede sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek, topluluk olarak birlikte yemek yemek; topluluk olarak birlikte şarkı söylemek gibi anlamları ifade eden farklı kavramlara vurgu yapılmış. Makaleye göre bu birliktelik hissi 'hygge' kavramının bir parçası. Aslında diğer dillerde tam bir karşılığı olmayan bu kavram 'içtenlik, bir aradalık, huzur, sıcak bir atmosfer, mevsimleri kucaklamak' gibi kelimeleri bünyesinde barındırıyor ve gerçekten Danimarkalıların mutluluk sırlarından biri. Hygge'yi yakın arkadaşlarınız ve ailenizle birlikteyken hissettiğiniz rahatlık ve memnuniyet hissi olarak düşünebilirsiniz. Örneğin mum ışığının sıcak parıltısı hygge'dir. Ya da örneğin soğuk bir günde sıcak bir battaniyeye sarıldığınızda ya da kitap okurken bir fincan sıcak çay içerken hissettiğiniz duygudur. Ve bu İskandinav terimi, küçük şeylere değer verilmesiyle elde edilen rahatlık, memnuniyet ve esenlik hissini kapsar.