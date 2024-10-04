Dünyanın en zengin ikinci ismi değişti

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg, Tesla CEO'su Elon Musk'ın hemen ardında, ikinci sırada konumlanıyor. Elon Musk ise 256 milyar dolarlık serveti ile ilk sırada.

CNBC'nin haberine göre, Meta'daki yüzde 13'lük hissesi sayesinde Zuckerberg'in serveti, yılın başından bu yana 78 milyar dolar arttı. Bu artış, Bloomberg Endeksi'nde yer alan 500 zengin kişinin arasında en yüksek artış olarak kaydedildi. Meta'nın hisseleri Perşembe günü 582,77 dolarla rekor seviyeye ulaşarak, yılın başındaki 346,29 dolardan bu yana yaklaşık yüzde 68'lik bir yükseliş gösterdi.

Zuckerberg'in kişisel servetindeki bu büyük artış, yatırımcıların Meta'nın karlarına duyduğu güvenle doğru orantılı. Wall Street, 2024 yılı boyunca Meta'nın açıkladığı güçlü çeyrek kazançlarına olumlu tepki verdi. Şirketin ikinci çeyrek gelirleri yüzde 22 artarak 39,07 milyar dolara ulaştı ve üst üste dördüncü çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyüme kaydetti.