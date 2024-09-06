Dünyanın en zengin kadını unvanını 2 yıl sonra geri aldı

Forbes'a göre Alice Walton, L'Oreal'in varisi Fransız Francoise Bettencourt Meyers'i geride bırakarak 2022'den bu yana ilk kez dünyanın en zengin kadını oldu.

Walton'ın serveti 6 Eylül itibarıyla 88,6 milyar dolar ile L'Oreal varisi Francoise Bettencourt Meyers'i geride bıraktı. Meyers'in serveti ise 87,3 milyar dolarda.

Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın tek kızı olan 74 yaşındaki Walton, Bettencourt Meyers ile dönüşümlü olarak en zengin kadın unvanı paylaşıyor.

İki milyarder yıllardır en zengin kadın üstünlüğü için mücadele ediyor. Meyers 2019'da Walton'ı tahtından indirmiş, ardından Walton 2020'de tekrar zirveye tırmanmıştı. Ayrıca Koch Industries'den Amerikalı Julia Koch da 2023'te Walton'ı 3 numaraya düşürmüştü.

Forbes'a göre Alice Walton kardeşleri Rob ve Jim Walton'ın hemen arkasında, dünyanın en zengin 18. kişisi.

Alice Walton'ın öncelikli odak noktası ise kardeşlerinin aksine Walmart değil. Dikkatini sanat ve hayırseverliğe yönelten Walton, Arkansas, Bentonville'deki Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'nin ve Alice L. Walton Vakfı'nın kurucusu.