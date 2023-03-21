ARA
Bist 100
4906,63
-1,38%
Bist 100
Dolar/TL
19,0288
0,0971%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5057
0,5877%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0777
0,5139%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1191,36
-1,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarını "belirsiz" ekonomik durum karşısında tetikte olmaya çağırarak, bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz oranlarına "hazırlıksız yakalanma" riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

21 Mart 2023 | 17:02
0
ECB, finansal kurumları ekonomik risklere karşı uyardı

Enria, ECB'nin bankacılık denetimiyle ilgili yıllık raporunu Frankfurt’taki sunumunda Avro Bölgesi'nde yıllarca süren aşırı gevşek para politikasının ardından Temmuz 2022'de başlayan faiz oranı dönüşüyle Avrupa finans kurumlarının özellikle risk yönetimi ve stratejik kontrolde ayarlama yapması gerektiğini belirtti.

Avro bölgesi bankalarının “sağlam” olduğunu anlatan Enria, para politikasındaki sıkılaşma göz önüne alındığında, bankaların likidite ve finansman risklerini de daha yakından takip etmesi gerekeceğini vurguladı.

Avro Bölgesi'ndeki finans kuruluşlarını belirsiz ekonomik durum karşısında tetikte olmaya çağıran Enria, bankaların fon kaynaklarına dikkat etmezlerse artan faiz oranlarına "hazırlıksız yakalanma" riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Enria, "Bankaların hazırlıksız yakalanma riski var" diye uyardı.

Bankalarda risk kontrolü konusunda “yeterince ilerleme görmediğimiz bir alan," diyen Enria, borçlanma maliyetleri arttıkça bankalarının net varlıklarında olası bir olumsuzluk konusunda da uyardı.

ECB'nin yıllık raporunda, enerji krizi çözülmezse, büyük ölçüde enerjiye bağımlı şirketlere verilen kredilerdeki kredi riskinin artabileceğine vurgu yapıldı.

2022'nin sonundaki ekonomik yavaşlamaya, kurumsal temerrütlerde yenilenen bir artış eşlik ettiğinin de belirtildiği raporda, bu nedenle kredi kalitesindeki bozulmaya karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1191,36 -1,49%
  • ALTIN ONS 1946,86 -1,63%
  • BIST 100 4906,63 -1,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0288 0,0971%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5057 0,5877%
  • EURO/USD 1,0777 0,5139%
  • INGILIZ STERLINI 1,2204 -0,59461%
  • JAPON YENI 132,172 0,647%
  • KANADA DOLARI 1,37227 0,41086%
  • RUS RUBLESI 77,02 0,5155%
Günün En Çok Okunanları
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
Pazar gecesi hüznü nedir? Bir araştırmaya göre artmış görünüyor
GERİ
İLERİ
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yeni TOKİ kura takvimi belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL