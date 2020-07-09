Sidney’de yaşayan ve adı açıklanmayan kadının başkent Kanbera yakınlarındaki Sussex Inlet bölgesinde tatilde olduğu ve loto kuponunu da burada satın aldığı belirtildi.

Yapılan röportajda büyük ikramiyenin kendisine çıkacağını hiç tahmin etmediğini belirten şanslı kadın, “Buna inanamıyorum. Oz Lotto kuponu aldığım bayi büyük ikramiyenin çıktığını söyledi. Sonra biletimi kontrol ettim. Lotoyu ben kazanmışım” diye konuştu.

Euronews’ta yer alan habere göre, daha önce hiç loto oynamadığını belirten kadın, “Sadece gazete bayiisinin önünden geçiyordum ve bir anda loto oynamanın eğlenceli olacağını düşündüm ve kupon doldurdum” diye de sözlerine ekledi.

Büyük ikramiye 12, 9, 13, 7, 32, 5 ve 4 rakamlarına çıkarken, bu kadar büyük bir meblağın tek bir loto kuponuna isabet etmesi de ülkede gündem oldu.

Büyük iklramiyeyle ne yapacağını henüz kararlaştırmadığını söyleyen Kanberalı kadın, bunun için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.