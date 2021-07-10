Son 18 aydır büyük bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan’daki ekonomik kriz, elektrik kesintilerine yol açtı. Birçok kişi özel jenaratörlere bağımlı hale geldi. Ülkede su dağıtımında da karne uygulamasına geçileceği kaydediliyor.

Tarihin en derin krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da ülkenin başlıca enerji santralinin faaliyetleri durdu ve ülkenin büyük bölümü neredeyse tamamen karanlığa gömüldü.

Santrallerde yakıtın tükenmesi nedeniyle duran faaliyet, halkın günde sadece iki saat elektrik alabildiği krizi daha da derinleştirdi.

Döviz sıkıntısı nedeniyle Lübnan, yabancı enerji tedarikçilerine ödeme yapmakta zorlanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre elektrik santrallerinin sahibi Electricite Du Liban (EDL) ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Deir Ammar ve Zahrani santrallerinin kapandığını açıkladı.

Petrol yüklü tankerler, sahiplerinin hesabına dolar cinsinden para transferi yapılana kadar yüklerini boşaltmayı reddediyor.

EDL ülkenin doğusundaki Zahle kentinin sakinlerine elektrik tüketim oranlarını minimuma indirmeleri çağrısında bulunda ve “Lübnan genelindeki elektrik tedarikinin süresiz olarak kesildiğini” bildirdi.

Su dağıtımına karne uygulaması

BBC Muhabiri Sebastian Usher, ülkenin büyük kısmının su dağıtımına da karne uygulamasıyla karşılaşacağını söylüyor. Su pompalama merkezleri de dizel yakıtla çalışıyor ve faaliyet gösterebilmeleri için yeterli yakıt bulunmuyor.

Lübnan son 18 aydır büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bazı yerel sağlık şirketlerinin, kanser ve kalp ilaçları tükendi.