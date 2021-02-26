Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Elon Musk kripto para Dogecoin hakkında attığı tweet’ler nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu’nun (SEC) dikkatini çekti. ABD basınında yer alan haberlere göre, SEC Musk’ın paylaşımları sonrası inceleme başlattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu’nun (SEC) bir kez daha Elon Musk’ı mercek altına aldığı iddia ediliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, SEC Elon Musk hakkında attığı tweet’ler nedeniyle inceleme başlattı.

Aynı haberlere göre, SEC’in bu adımı Musk’ın son dönemde kripto para Dogecoin hakkında kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar sonrası atıldı.

2013 yılında iki yazılımcı tarafından şaka amaçlı kurulan Dogecoin özellikle Elon Musk’un paylaşımları sonrası ani artışlara sahne olmuştu.

Musk, Ay’a giden bir roket fotoğrafının ardından “Doge” tweet’i atmış, daha sonra da “Dogecoin insanların kripto parasıdır” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

2018’de 20 milyon dolar ceza almıştı

Musk, 2018’de de Tesla’nın New York Borsası’ndaki geleceğini yorumladığı bir tweet’i sonrası SEC tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. (NTV)