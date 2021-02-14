SpaceX ve Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Rusya lideri Vladimir Putin’i son günlerin popüler sosyal ağ uygulaması Clubhouse’ta sohbete davet etti.

Elon Musk, Putin’e resmi Twitter hesabı üzerinden iki dilde seslendi.

“Clubhouse’ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?” tweetini atan Musk daha sonra ise Rusça “Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur” mesajını paylaştı.

İşte Elon Musk’ın o paylaşımları;