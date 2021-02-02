Yalnızca davetle katılım sağlanan sesli sohbet sosyal ağ uygulaması Clubhouse, son günlerde çok popüler. Elon Musk, Oprah Winfrey gibi bir çok ünlü ismin üye olarak katılımıyla ismini daha fazla duyuran Clubhouse’un üye sayısı Türkiye ve dünyada hızla artıyor. Kısa sürede önemli yatırımlar uygulamanın piyasa değeri de 1 milyar dolara ulaştı. Clubhouse’un bu yükselişi twitter’a da harekete geçirmiş durumda. Peki, Clubhouse nedir? Clubhouse’a nasıl üye olunur? Clubhouse’un kurucuları kim? Davetiye gerekli mi? Son günlerin sıkça yanıtı aranan sorularına yakından bakalım…

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse özetle kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği, pandemi döneminde yükselişe geçen bir sosyal medya platformu. Bir çok insan sanal odalarda yapılan sohbetlere katılmak için davet bekliyor. Uygulamada birçok konu başlığında sohbet gerçekleşiyor ve kullanıcılar, bir kişiyi davet etme hakkına sahip. Uygulamayı aktif kullandıkça ise davet hakkı artıyor. Davetiye kodu ile uygulamaya katılmak mümkün ancak davet edilmediyseniz de kayıt olup bekleme listesine alınabiliyorsunuz. Clubhouse uygulaması şu anda sadece Apple kullanıcılarına açık. Uygulamanın geliştiricisi Alpha Exploration, Android kullanımı için de çalışmalara başladıklarını açıkladı.

CLUBHOUSE NE ZAMAN KURULDU? NEREDE GELİŞTİRİLDİ?

Clubhouse ABD’de geliştirildi, Mart 2020’de twitter’ın sesli alternatifi olarak öne çıktı. Clubhouse’da ‘Toplantı sahipleri’ sohbetlerin moderatörü olarak hareket ediyor ve odadakiler, mikrofonlarını açıp sohbete dahil olmak için sanal olarak ellerini kaldırabiliyor. Diğer sosyal medya uygulamaları Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak burada yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

DÜNYA ÇAPINDA 2 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Clubhouse, Mart 2020’de kurulduğundan bu yana geçen süre içinde Silikon Vadisi’nde tanınan bir şirket haline geldi dünya çapında 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu sayede 1 milyar dolar değerinde sermaye çekti. Şirket şimdi olabildiğince hızlı ölçeklenmeyi ve yakında uygulamayı herkese açmayı planlıyor.

Peki, Clubhouse neden bu kadar popüler oldu? Bu ilgi Clubhouse’un pandemi nedeniyle insanlar arasındaki iletişimin sınırlandığı bir dönemde sohbet sıcaklığı sunmasına bağlanıyor.

CLUBHOUSE KİMİN?

Clubhouse’un kurucuları Paul Davison ve Rohan Seth… Her ikisi de üst düzey şirketlerde önceki rollerinden teknoloji endüstrisinde iyi bağlantılara sahip olan kurucular Paul Davison ve Rohan Seth, Clubhouse ile hedeflerinin daha insani hissettiren bir sosyal deneyim inşa etmek olduğunu, burada gönderi yayınlamak yerine diğer insanlarla bir araya gelip sohbet edilebileceğini kaydediyor.

Paul Davison Pazartesi günü CNBC’ye verdiği demeçte, şu anda yalnızca davetle kullanılabilen uygulamayı zamanla tüm kullanıcılara açmayı planladığını söyledi.

TWITTER’I DA HAREKETE GEÇİRDİ

Bu arada bu kadar popüler bir uygulama haline gelmesi rakipleri de harekete geçirdi. Çok daha geniş bir kitleye sahip bir platform olan Twitter, kısa süre önce birden fazla kişinin iletişim kurabileceği ve bir konuyu tartışabileceği canlı bir ses deneyimi olarak tanımladığı ‘Spaces’ adlı yeni bir özelliği denemeye başladı. Kullanıcıların Twitter üzerinden sesli sohbet edebilmesini sağlayacak olan özellik sayesinde, ikili veya grup halinde sesli arama yapılabilecek.