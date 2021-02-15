Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı. İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı’na, biri ise alanın dışına isabet etti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

TRT Haber’in haberine göre ise bugün 21.30 sıralarında havalimanı civarına Katyuşa roketler atıldı. Bunlardan bir tanesi havalimanı içerisindeki ABD üssüne isabet etti. Olayda 1 ABD askerinin ağır şekilde yaralandığı iddia ediliyor. TRT muhabirinin aktardığı habere göre havalimanı kapatıldı, uçuşlar askıya alındı. Roketlerin Kerkük’e bağlı Dubiz ilçesinden atıldığı tespit edildi. Haberde bölgenin Haşdi Şabi kontrolünde olduğu belirtildi.

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