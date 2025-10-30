ARA
DOLAR
41,98
0,08%
DOLAR
EURO
48,68
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5399,12
1,86%
GRAM ALTIN
BIST 100
10837,30
-0,31%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte ılımlı bir artış kaydetti

Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte ılımlı bir artış kaydetti

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında büyüdü.


Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte ılımlı bir artış kaydetti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya’da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya’da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan’da sabit kalan GSYH, Fransa’da yüzde 0,5, İspanya’da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya’da yüzde 0,9 gerilerken Almanya’da yüzde 0,3, İtalya’da yüzde 0,4, Fransa’da yüzde 0,9 ve İspanya’da yüzde 2,8 yükseldi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL