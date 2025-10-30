Trump-Şi görüşmesi için ABD'den yorum var

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business'a verdiği röportajda, Çin ile anlaşma sağlanan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta başında Çin heyetiyle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 2 gün süren "çok zorlu ve yoğun" görüşmeler yaptıklarını belirten Bessent, Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmede Malezya'da mutabık kalınan noktada anlaşabileceklerini söylediğini aktardı.

Bessent, iki liderin görüşmede "daha büyük resme dair fikirleri" tartışabildiğini ifade etti.

Çin'in nadir toprak elementlerine getirdiği ihracat kontrollerini bir yıl ertelemesi konusunda müzakere ettiklerini belirten Bessent, ABD'yi etkileyen fentanil krizinin sona erdirilmesi için çalışma başlatılması konusunda da anlaşıldığını bildirdi.

Bessent, "Başkan Trump, çok akıllıca bir şekilde bahar aylarında Çin'e fentanil nedeniyle yüzde 20 oranında tarife uygulamıştı. Bu oranı yarıya indirmek için anlaştık ve karşılığında Kuzey Amerika'ya öncül madde akışını azaltmak için önemli ölçüde işbirliği sağlayacaklar." dedi.

En erken gelecek hafta imzaların atılmasını beklediğini kaydetti

ABD Hazine Bakanı Bessent, nadir toprak elementleri lisanslama rejiminin askıya alınması karşılığında "varlık listesi" olarak adlandırılan, ihracat kontrolü uygulanan yabancı şirketlerin yüzde 50'yi aşan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarını da yaptırım kapsamına alındığı uygulamayı bir yıl boyunca askıya alacaklarını ifade etti.

Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerini hedef alan 301. madde soruşturması kapsamında uygulanan önlemlerin de bir yıl boyunca askıya alınacağını belirten Bessent, bunun tehdidinin bile Çinli gemi inşa firmalarının siparişlerinde önemli düşüşlere yol açtığını öne sürdü.

Bessent, TikTok konusunda da Kuala Lumpur'da Çin'in onayını alma açısından anlaşmada sona geldiklerini ve bu konuda gelecek haftalar ve aylar içinde bir çözüm görüleceğini ifade etti.

Çin ile Kuala Lumpur'da varılan anlaşmanın dün gece yarısı tamamlandığını belirten Bessent, muhtemelen en erken gelecek hafta imzaların atılmasını beklediğini bildirdi.

Bessent, anlaşmanın en büyük parçalarından birinin de Çin'in yapacağı tarım alımları olduğuna dikkati çekerek, "Çin, bu sezon boyunca 12 milyon metrik ton soya fasulyesi satın almayı kabul etti." diye konuştu. Bessent, ayrıca Çin'in gelecek 3 yıl boyunca yıllık en az 25 milyon metrik ton alım yapacağını kaydetti.

"Trump'ın Asya gezisi ek yatırım sağlayabilir"

Bessent, Trump'ın Asya gezisinin ABD'ye 2 trilyon dolarlık ek yatırım getirebileceğini belirtti. Ancak hükümetin "Demokratlar yüzünden" kapalı olmasının küresel bir utanç kaynağı olduğunu ifade eden Bessent, kapanmanın ülke ekonomisini yavaş yavaş yıpratmaya başladığını belirtti.

Bessent, kapanmanın ekonomik büyümeye etkisine dair soru üzerine, "Tahmin etmek çok zor, ancak daha düşük olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Gümrük vergisi gelirlerinin daha düşük bütçe açığı elde edilmesine yardımcı olduğunu dile getiren Bessent, tarifelerin birçok konunun çözüme kavuşturulmasında da Trump'a müzakere kozu verdiğini vurguladı.

Bessent, bu nedenle gelecek hafta ABD Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın ülkelere getireceği tarifelerde yasal yetkisini aşıp aşmadığını değerlendirirken bu hususları dikkate alacağından emin olduğunu belirterek, "Başkan, bu yetkileri, ABD halkına ve ekonomisine yardım etmek için acil bir durumda makul bir şekilde kullanmıştır." dedi.

Fed'e yeni lider arayışı

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek başkanını belirlemek için ikinci tur görüşmeleri yapacaklarını dile getiren Bessent, aralık ayı başında Trump'a aday listesini sunmayı umduğunu ifade etti.

Bessent, kararın Trump'a ait olacağını vurgulayarak, Noel'e kadar bir Fed Başkanı adayının olacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Fed'in dün politika faizini 25 baz puan düşürmesini takdir ettiğini söyleyen Bessent, "Ancak kararla birlikte kullanılan dil, Fed'in geçmişte takılıp kaldığını gösteriyor. Aralıkta faiz indirimine gitmeyebileceklerine işaret etmekle ne düşündüklerini tam olarak anlayamıyorum. Biz, süreçler ve iç işleyiş açısından tüm kurumu yenileyecek bir lider bulacağız." ifadesini kullandı.

Bessent, 2026 yılı için hem büyüme hem de enflasyon açısından iyimser olduğunu belirterek, Trump'ın ilk başkanlık döneminde olduğu gibi "yüksek büyüme ve düşük enflasyon" ortamına geri dönüleceğini düşündüğünü söyledi.

ABD'ye trilyonlarca dolar yatırım geldiğini dile getiren Bessent, verimlilikte büyük bir artış görüldüğünü ve istihdam artışının da güçlü bir şekilde toparlanacağını düşündüğünü kaydetti.