Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek hazırlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26 seviyesine, hanehalkı için 1,40 puan artarak yüzde 54,39 seviyesine yükseldi.

Reel sektör için ise 0,50 puan azalarak yüzde 36,30 seviyesine geriledi.