  • Euro Bölgesi’nde Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Euro Bölgesi’nde Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7'ye gerilerken, aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 olarak açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Ocak ayı çekirdek enflasyonu da belli oldu

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

