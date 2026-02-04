2026 ara tatil ne zaman? İşte okullarda 2. ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre, bu yılın en çok merak edilen dönemi olan ikinci ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihlerine dair tüm detaylar netleşti. Bu yıl öğrenciler ve öğretmenler için oldukça verimli, birleşik bir tatil dönemi yaşanacak.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili, bu yıl Ramazan Bayramı ile birebir örtüşen takvimiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler için uzun bir dinlenme fırsatı sunan bu süreç, aynı zamanda ara tatil sisteminin geleceğine dair kritik tartışmaları da beraberinde getiriyor.
İşte tatil takvimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen son açıklamaların detayları:
Mart 2026 Ara Tatil ve Bayram Takvimi
Bu yıl ara tatil ve bayram tatili aynı döneme sığarak öğrencilere kesintisiz bir mola imkânı tanıyor:
Tatilin Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma (Okul çıkışı itibarıyla).
Ara Tatil Dönemi: 16 Mart Pazartesi – 20 Mart Cuma.
Ramazan Bayramı: 20 Mart Cuma günü başlayıp, 22 Mart Pazar günü sona erecek.
Bu çakışma nedeniyle ara tatil ve bayram tatili ayrı ayrı değil, tek bir periyot olarak uygulanacak. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.
Ara Tatiller Kaldırılıyor mu?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2019 yılından bu yana uygulanan ara tatil sistemine yönelik önemli bir değerlendirme sürecinde olduklarını açıkladı. Bakan Tekin’in açıklamalarındaki satır başları şunlar:
Velilerin Talebi: Özellikle çalışan ebeveynler, çocukların evde olduğu bu dönemde bakım sorunu yaşadıklarını belirterek tatillerin kaldırılması yönünde yoğun talepte bulunuyor.
Öğretmenlerin Görüşü: Öğretmenler, bir haftalık aranın ardından öğrencilerin okula ve ders disiplinine geri dönmekte (adaptasyon) büyük zorluk yaşadığını ifade ediyor.
Analiz Süreci: Bakanlık, son iki yıldır ara tatillerin eğitim süreçlerine etkisini yakından takip ediyor. Bu yıl yapılacak son analizlerin ardından sistemin devam edip etmeyeceği yönünde kesin bir karar verilecek.
Gelecek Yıl Ne Olacak?
Şu an için 2025-2026 takviminde bir değişiklik bulunmuyor ve ara tatiller planlandığı gibi uygulanacak. Ancak Bakan Tekin'in "yeniden gözden geçirme" sinyali, önümüzdeki eğitim dönemlerinde (2026-2027 ve sonrası) ara tatillerin kaldırılabileceği veya süresinin değiştirilebileceği ihtimalini güçlendiriyor.