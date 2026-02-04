2026 ara tatil ne zaman? İşte okullarda 2. ara tatil tarihleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili, bu yıl Ramazan Bayramı ile birebir örtüşen takvimiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler için uzun bir dinlenme fırsatı sunan bu süreç, aynı zamanda ara tatil sisteminin geleceğine dair kritik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İşte tatil takvimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen son açıklamaların detayları:

Mart 2026 Ara Tatil ve Bayram Takvimi

Bu yıl ara tatil ve bayram tatili aynı döneme sığarak öğrencilere kesintisiz bir mola imkânı tanıyor:

Tatilin Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma (Okul çıkışı itibarıyla).

Ara Tatil Dönemi: 16 Mart Pazartesi – 20 Mart Cuma.

Ramazan Bayramı: 20 Mart Cuma günü başlayıp, 22 Mart Pazar günü sona erecek.

Bu çakışma nedeniyle ara tatil ve bayram tatili ayrı ayrı değil, tek bir periyot olarak uygulanacak. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.