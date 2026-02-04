ARA
YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman alınacak?

2026 yılında üniversite kapılarını aralamak isteyen milyonlarca aday için geri sayım resmen başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel takvimle birlikte, sınavın tüm kritik aşamaları netleşmiş oldu. Peki YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman alınacak?


YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman alınacak?

2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonunda kritik viraja girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği başvuru süreci bu hafta başlıyor.

2026 YKS maratonu için tarihler netleşti ve milyonlarca aday için heyecan dolu süreç bu hafta başlıyor. 4 Şubat 2026 itibarıyla başvuru işlemlerine iki gün kala, adayların hazırlıklı olması gereken tüm detaylar şu şekildedir: 

Başvuru ve Sınav Takvimi

Üniversiteye giriş sınavı için başvuru penceresi yaklaşık bir ay boyunca açık kalacak. İşte kritik tarihler:

SüreçTarih
Başvuru Başlangıcı6 Şubat 2026
Son Başvuru Tarihi2 Mart 2026
Geç Başvuru Günleri10 - 12 Mart 2026
Sınav Sonuçlarının İlanı22 Temmuz 2026

Başvuru Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ücret Belirsizliği: Geçtiğimiz yıl oturum başına alınan 450 TL'lik ücretin, 6 Şubat'ta yayımlanacak kılavuzla birlikte güncellenmesi bekleniyor.

Dijital Kayıt: e-Devlet şifresi ve yeni T.C. kimlik kartı olan adaylar, hiçbir başvuru merkezine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.

Fotoğraf Güncelliği: Sistemdeki fotoğrafı güncel olmayan adaylar, e-Devlet üzerinden kimlik fotoğraflarını saniyeler içinde sisteme aktararak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Oturum Tarihleri ve Saatleri

YKS üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Adayların sınav günü en geç saat 10.00'da binalara giriş yapmış olması gerekiyor:

1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026, Cumartesi | 10.15

2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026, Pazar | 10.15

3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026, Pazar | 15.45
