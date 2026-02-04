YKS 2026 başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuruları ne zaman alınacak?

2026 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonunda kritik viraja girildi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği başvuru süreci bu hafta başlıyor.
2026 YKS maratonu için tarihler netleşti ve milyonlarca aday için heyecan dolu süreç bu hafta başlıyor. 4 Şubat 2026 itibarıyla başvuru işlemlerine iki gün kala, adayların hazırlıklı olması gereken tüm detaylar şu şekildedir:
Başvuru ve Sınav Takvimi
Üniversiteye giriş sınavı için başvuru penceresi yaklaşık bir ay boyunca açık kalacak. İşte kritik tarihler:
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Başlangıcı
|6 Şubat 2026
|Son Başvuru Tarihi
|2 Mart 2026
|Geç Başvuru Günleri
|10 - 12 Mart 2026
|Sınav Sonuçlarının İlanı
|22 Temmuz 2026
Başvuru Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Ücret Belirsizliği: Geçtiğimiz yıl oturum başına alınan 450 TL'lik ücretin, 6 Şubat'ta yayımlanacak kılavuzla birlikte güncellenmesi bekleniyor.
Dijital Kayıt: e-Devlet şifresi ve yeni T.C. kimlik kartı olan adaylar, hiçbir başvuru merkezine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.
Fotoğraf Güncelliği: Sistemdeki fotoğrafı güncel olmayan adaylar, e-Devlet üzerinden kimlik fotoğraflarını saniyeler içinde sisteme aktararak başvurularını gerçekleştirebilirler.