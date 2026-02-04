ARA
TÜİK duyurdu: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Ocak verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya kıyasla yüzde 2,88 yükseldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
TÜİK duyurdu: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ocakta aylık yüzde 2,88 arttı.

Hizmette yüzde 2,67'lik yükseliş

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,5, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,45 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,29, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,13, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,26 ve hizmette yüzde 2,67 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,88
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,5
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,45
Enerji2,29
Gıda ve alkolsüz içecekler4,13
Enerji ve gıda dışı mallar2,26
Hizmet2,67
