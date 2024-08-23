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Faiz indirimi yaklaşıyor: "Para politikası için ayarlama zamanı geldi"

Fed Başkanı Powell faiz indirimlerinin yaklaştığı mesajını verdi ve ‘Politikanın ayarlanması için zaman geldi’ dedi. Bununla beraber Powell zamanlama veya kapsam konusunda kesin bilgi vermedi.

23 Ağustos 2024 | 17:53
Faiz indirimi yaklaşıyor: "Para politikası için ayarlama zamanı geldi"

Powell, Jackson Hole'da yıllık ekonomi konferansında yaptığı  konuşmasında “Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı. İstihdama yönelik aşağı yönlü riskler ise arttı. Politikanın ayarlanması için zaman geldi. Gidilecek yön bellidir ve faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacaktır” dedi.

Foresk'te yer alan habere göre Fed'in Kongre tarafından ulaşmakla görevlendirildiği iki hedefe atıfta bulunan Powell, işsizlik artarken COVID-19 salgını sırasında yaklaşık %7'ye yükseldikten sonra “enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güveninin arttığını” söyledi.

Powell, geçtiğimiz yıl işsizlik oranındaki yaklaşık bir puanlık artışın büyük ölçüde artan iş gücü arzı ve yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını, işten çıkarmaların artmadığını söylerken, Fed'in daha fazla erozyonu önlemek istediğini de vurguladı

Halihazırda %4,3 olan işsizlik oranı, Fed yetkililerinin uzun vadede istikrarlı enflasyonla tutarlı olduğunu düşündükleri seviyede bulunuyor.

Powell, “İşgücü piyasası koşullarında daha fazla soğuma aramıyoruz ya da bunu hoş karşılamıyoruz. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Politika kısıtlamalarının uygun bir şekilde geri çekilmesiyle, güçlü bir iş gücü piyasası korunurken ekonominin %2 enflasyona geri döneceğini düşünmek için iyi bir neden var” dedi.

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GERİ
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