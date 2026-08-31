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Fed eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi tutacak?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından küresel piyasaların dikkati ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında gerçekleştireceği toplantıya çevrildi. Yatırımcılar Fed'in faiz kararını beklerken, toplantının tarihi ve faiz beklentileri de yakından takip ediliyor. Peki, Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül 2026 toplantısında faiz artırımı ya da indirimi olacak mı? Fed faiz beklentisi ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
Fed eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi tutacak?

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında gerçekleştireceği toplantı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından Fed’in faiz konusunda vereceği kararı ve toplantı takvimini yakından izliyor. Peki, Fed Eylül 2026 faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde? İşte Fed'in eylül ayı toplantısına ilişkin ayrıntılar...

1 Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı toplantısını 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapacak. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı 16 Eylül Çarşamba günü duyurulacak. Fed ayrıca eylül toplantısında ekonomiye ilişkin projeksiyonlarını da güncelleyecek.

2 Fed eylül faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Fed eylül faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Fed'in eylül ayına ilişkin faiz kararı, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.

3 Fed'in temmuz ayı faiz kararı ne olmuştu?

Fed'in temmuz ayı faiz kararı ne olmuştu?

Fed, temmuz ayındaki toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz oranında değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında tutmuştu.

4 Eylül ayı Fed faiz beklentisi ne yönde?

Eylül ayı Fed faiz beklentisi ne yönde?

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda verdiği mesajlar, faiz artırımına yönelik beklentilerin güçlenmesine neden oldu.

Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceklerini vurgulamasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 60 seviyesine çıktı.
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