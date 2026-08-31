Fed eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artıracak mı, sabit mi tutacak?

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında gerçekleştireceği toplantı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından Fed’in faiz konusunda vereceği kararı ve toplantı takvimini yakından izliyor. Peki, Fed Eylül 2026 faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde? İşte Fed'in eylül ayı toplantısına ilişkin ayrıntılar...