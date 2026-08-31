40 yaşında iş hayatına başladı: Şimdi ürünlerini 40 ülkeye gönderiyor

Kaplan, işe başladığı ilk zamanlar Belçika'dan gelen halılara bordür işlemi yaptığını söyledi.

Bunun yerli üretim olması için çalışma yürüttüklerini belirten Kaplan, "Başlangıçta halılarımız Belçika'da dokunarak geliyordu. Kenarların bitimini biz bordürle tamamlıyorduk ancak bu hizmet zaman ve maliyet olarak külfetli gelmeye başlamıştı. Aynı standartta Gaziantep'te halı ürettirmeye başladık ve artık yerli üretim halıya işlem yapıyoruz." dedi.

Kaplan, Hindistan, Gana, Paraguay, Moğolistan, Kolombiya ve ABD'nin aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirerek, "40 yaşına kadar hiçbir aktivitesi olmayan, sadece çocukların bakımlarını ve ev geçimini üstlenen bir kadındım. 40 yaş benim için bir dönüm noktası oldu. Şu an kendim ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Biz güçlü bir ekibiz." ifadelerini kullandı.