Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentileri ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri yakından takip ediliyor. TÜFE rakamlarıyla aylık ve yıllık enflasyondaki son tablo ortaya çıkarken, memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranı da enflasyon verilerine göre şekillenecek. Peki, Ağustos 2026 enflasyon verileri hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? Aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç? Ekonomistlerin ağustos ayına ilişkin enflasyon tahminleri açıklandı mı?