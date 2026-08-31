Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentileri ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri yakından takip ediliyor. TÜFE rakamlarıyla aylık ve yıllık enflasyondaki son tablo ortaya çıkarken, memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranı da enflasyon verilerine göre şekillenecek. Peki, Ağustos 2026 enflasyon verileri hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? Aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç? Ekonomistlerin ağustos ayına ilişkin enflasyon tahminleri açıklandı mı?
1 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2 Enflasyon beklentileri ne yönde?
Merkez Bankası anketinde katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini, önceki anket dönemindeki yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43’e yükseldi.
Ağustos 2026 anketinde 12 ay sonrasına yönelik olasılık tahminlerine bakıldığında ise TÜFE’nin yüzde 20,03 olasılıkla yüzde 19,00-21,99, yüzde 45,17 olasılıkla yüzde 22,00-24,99 ve yüzde 23,31 olasılıkla yüzde 25,00-27,99 aralığında artacağı tahmin edildi.
3 Enflasyon verileri hangi zamları belirliyor?
TÜİK tarafından açıklanacak olan 2026 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra kira artış oranının belirlenmesinde de doğrudan etkili olacak.
4 Temmuz ayı enflasyon rakamları
TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,78 artarken, yıllık bazda yüzde 31,75 olarak gerçekleşmişti.