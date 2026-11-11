Arçelik, COP31'de enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaştı

Arçelik, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı.

Koç Holding'in Küresel İş Ortağı olduğu konferansta şirket, enerji ve su tüketimini azaltmaya yönelik teknolojilerini Koç Pavilyonu'nda sergilerken enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik konulu panellerde de yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile güneş enerjisi projesi

Arçelik, COP31'in ilk gününde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yürüttüğü sürdürülebilir enerji sponsorluğu projesini tanıttı.

9 Kasım'da düzenlenen "Oyuna Enerji, Dünyaya Değişim" başlıklı panele Arçelik CEO'su Can Dinçer, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Derya Cebecioğlu ve Dilay Özdemir katıldı.

Dört yıllık iş birliği kapsamında Gümüşhane'de yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerine 4 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor.

Santralin yılda yaklaşık 5,5 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi ve TVF'nin yıllık elektrik giderlerinin tamamını karşılaması hedefleniyor. İhtiyaç fazlası elektrik üretiminden elde edilecek gelirin ise federasyona ek finansman sağlaması öngörülüyor.

Projenin yıllık elektrik üretiminin 1.500'den fazla hanenin tüketimine eşdeğer olacağı belirtiliyor.

Enerji verimliliği ve beyaz eşya sektörünün rolü ele alındı

Konferansın ikinci gününde düzenlenen "Verimlilikten Dayanıklılığa: Enerji Dönüşümünde Beyaz Eşya Sektörünün Rolü" başlıklı oturumda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Arçelik CEO'su Can Dinçer'in de katıldığı panelde, enerji tasarrufu sağlayan ev teknolojilerinin hane halkının elektrik giderlerini ve şebekeler üzerindeki yükü azaltmadaki rolü ele alındı.

Ayrıca enerji verimli cihazların yaygınlaştırılması için kamu politikaları, tüketici teşvikleri, ortak standartlar ve finansman modellerinin önemi üzerinde duruldu.

Can Dinçer: Enerji verimliliği dönüşümün önemli araçlarından biri

Arçelik CEO'su Can Dinçer, enerji verimliliğinin küresel enerji dönüşümünü hızlandırabilecek araçlardan biri olduğunu belirtti.

Şirketin enerji ve su tüketimini azaltmaya yönelik teknolojiler geliştirdiğini ifade eden Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji verimliliği, küresel enerji dönüşümünü hızlandırabilecek en somut ve etkili araçlardan biri. Arçelik olarak milyonlarca evde kullanılan ürünlerimizle bu dönüşüme doğrudan katkı sağlıyoruz."

Dinçer, COP31 kapsamında enerji verimli teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek politikalar, finansman modelleri ve iş birlikleri üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Akıllı ev teknolojileri sergilendi

Arçelik, konferans kapsamında enerji ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik geliştirdiği ürünleri de tanıttı.

Koç Pavilyonu'nda sergilenen teknolojiler arasında yapay zeka destekli ev aletleri ve enerji tüketiminin yönetilmesine yardımcı olan bağlantılı cihazlar yer aldı.