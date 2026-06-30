Fed yetkilisinden şahin mesaj: Enflasyon hedefe inmezse faiz artışı masada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, mevcut para politikasının ekonomiyi yeterince yavaşlattığına dair net işaretler görmediğini belirtti. Enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade eden Hammack, gerekmesi halinde yeni faiz artışlarının değerlendirilebileceğini söyledi.

"Faiz artışı yeniden gerekebilir"

Beth Hammack, ABD ekonomisinde para politikasının belirgin şekilde kısıtlayıcı bir etki oluşturmadığını belirterek, enflasyonu Fed'in hedef seviyesine indirebilmek için ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Hammack, iş gücü piyasasının tam istihdama yakın seyrettiğini ve ekonomik büyüme görünümünün olumlu olduğunu belirtirken, enflasyonun hâlâ istenilen seviyenin üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Çekirdek enflasyonda baskı sürüyor

Fed yetkilisi, fiyat baskılarının yalnızca enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını, çekirdek enflasyonun geniş tabanlı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

Özellikle çekirdek hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin sürdüğünü belirten Hammack, enflasyon görünümünün yakından izlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Temmuz toplantısı için kapıyı açık bıraktı

Hammack, Fed'in temmuz ayındaki faiz toplantısına ilişkin önceden bir karar vermeyeceğini vurgulayarak, toplantıya gelen ekonomik veriler doğrultusunda açık fikirle yaklaşacaklarını söyledi.

Faiz artırımı ihtimali konusunda peşin hüküm vermeyeceklerini belirten Hammack, kararların tamamen ekonomik göstergelere bağlı olacağını dile getirdi.

Tüketici talebi güçlü kalıyor

ABD'de tüketici harcamalarının dirençli seyrini koruduğunu ifade eden Hammack, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleri arasında şu aşamada belirgin bir çelişki görmediğini söyledi.

Yapay zekâ yatırımlarına dikkat çekti

Hammack, yapay zekâ alanındaki yoğun yatırımların talebi artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, uzun süre yüksek seviyede kalan faiz oranlarının ekonominin diğer alanları üzerindeki olası olumsuz etkilerinden de endişe duyduğunu dile getirdi.

Şeffaflık vurgusu yaptı

Hammack, Fed yetkililerinin para politikası kararları ve ekonomik gelişmelere verdikleri tepkiler konusunda kamuoyuna karşı şeffaf olmalarının önemine işaret ederek, bu yaklaşımın para politikasının öngörülebilirliği açısından kritik olduğunu söyledi.