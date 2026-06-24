Altın fiyatlarında yeni senaryo: Dev bankalar hedefleri aşağı çekti

Altın piyasalarında yön arayışı sürerken, küresel yatırım bankalarından gelen yeni raporlar fiyat beklentilerinde sert değişikliklere işaret etti. Fed’in faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler, doların güçlenmesi ve yatırım talebindeki zayıflama, altın tarafında baskıyı artırdı. Ons altın ve gram altın geriledi. Bu geri çekilme, büyük bankaların yıl sonu ve orta vadeli tahminlerini yeniden masaya yatırmasına neden oldu.

Fed Başkanı Warsh’ın ilk toplantısı etkili oldu

Küresel bankalar, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü güncellerken, özellikle Fed politikası belirleyici unsur olarak öne çıktı. Fed'in Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantısında şahin bir ton benimsemesi küresel piyasaları etkiledi.

Altın piyasasında baskı artıyor

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentilerle 101,38 ile son 13 ayın zirvesine çıktı. Dolar endeksindeki bu durum altın üzerinde doğrudan baskı yarattı. Faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte yatırımcıların risk iştahı zayıfladı. Güçlenen dolar ve faiz artışı beklentileri karşısında sabit bir getirisi olmayan altın fiyatları ise yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altında düşüş sürüyor

Haftanın üçüncü işlem gününde altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 25 bin lira oldu. Gram fiyatı yüzde -2,82 düşüşle 5 bin 968 liradan işlem gördü.

Deutsche Bank altın beklentisini düşürdü

ABD para politikasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yatırım talebindeki zayıflık ise Deutsche Bank’ın altın tahminini düşürmesini sağladı. Bankanın Araştırma Analisti Michael Hsueh, altının üçüncü çeyrekte ons başına 4 bin 300 dolardan, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 800 dolardan işlem görmesini beklediklerini duyurdu. Yeni hedefler önceki tahminlere kıyasla sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 17 düşüşe işaret etti.

Goldman’dan 500 dolarlık revize

Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 500 dolar aşağı çekerek 4.900 dolar seviyesine revize etti. Bankanın değerlendirmesinde Fed’in yıl içinde faiz indirimi yapmama ihtimali öne çıktı.

Goldman, söz konusu aşağı yönlü revizyonun arkasındaki temel gerekçe olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi gerçekleştirmeyeceği beklentisini gösterdi.

Morgan Stanley: Hedef fiyat zora girdi

Morgan Stanley, daha önce öngördüğü 5.200 dolar hedefinin artık ulaşılmasının zorlaştığını belirtti. Gerekçe olarak sıkı para politikası gösterildi. Morgan Stanley ise daha öncelediği 5 bin 200 dolarlık hedefine vurgu yaparak, altını elde tutmanın maliyetinin artması nedeniyle bu hedefe ulaşılmasının artık çok zor olduğunu bildirdi.

SaxoBank: Satış baskısı riski artıyor

Altında en temkinli yorum ise Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen’dan geldi. Hansen, geçen hafta görülen toparlanmanın kısa sürdüğünü belirterek, ons altında 4.000 dolar seviyesinin kritik destek bölgesi olduğunu bildirdi.

Bu seviyenin kırılması halinde yeni bir satış dalgasının başlayabileceğini belirten Hansen, yatırımcıların yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Altında iyimserlik zayıfladı

Küresel bankacılık devlerinin ardı ardına yaptığı revizyonlar altın piyasasında kısa vadeli rüzgarların tersine döndüğünü gösterirken, Fed’e yönelik beklentilerle uzun vadeli jeopolitik risklerin altın için belirleyici unsur olarak masada kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.