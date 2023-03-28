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Fed yöneticisine göre SVB'nin iflası "kötü yönetim" vakası

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının "kötü yönetim vakası" olduğunu, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetemediğini kaydetti.

28 Mart 2023 | 09:30
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Fed yöneticisine göre SVB'nin iflası "kötü yönetim" vakası

Fed, Barr'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin yarın düzenleyeceği oturumda yapacağı konuşmanın metnini paylaştı.

ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Barr, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Barr, "SVB, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetmemesi nedeniyle iflas etti ve banka daha sonra sigortasız mevduat sahiplerinin 24 saatten daha kısa bir süre içinde yıkıcı ve beklenmedik bir şekilde kaçışının acısını yaşadı." değerlendirmesini yaptı.

"Banka sorunlarını çözmek için çok uzun süre bekledi"

SVB'nin iflasının Fed'in banka üzerindeki denetimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirdiğini aktaran Barr, "SVB'nin iflası ders kitabında yer alan kötü yönetim vakası." ifadesini kullandı.

Michael Barr, "Banka, sorunlarını çözmek için çok uzun süre bekledi ve ironik bir şekilde bilançosunu güçlendirmek için aldığı gecikmiş önemler, bankanın iflasına yol açan sigortasız mevduat sahiplerinin kaçışını ateşledi." yorumunu yaptı.

SVB'nin iflasının tüm bankacılık sistemini tehdit ettiğine işaret eden Barr, büyük bölgesel bankalar için uzun vadeli borç gerekliliklerinin yanı sıra stres testini iyileştirmeyi ve likidite kurallarında değişikliğe gidilmesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

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