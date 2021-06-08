Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. (AA)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. (AA)
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Türkiye'de veri merkezi sektörünün desteklenmesi üzerine çalışma başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...Daha fazla oku
Açıkça görülüyor ki bu bölgede muazzam fırsatlar söz konusu, deniz aşırı büyüme bu bölgede ticaret yapmak isteyen işletmeleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Bununla birlikte, uluslararası ticaret genellikle bir takım zorlukları beraberinde getirir. >>Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı. (AA)
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez Alzheimer tedavisinde kullanılması için Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in...
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto...
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir ay içerisinde yaklaşık 185 milyar dolar hacme sahip Ulusal Refah Fonu’nda dolar varlıklarını tümüyle...
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