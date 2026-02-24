Gümrük vergisi krizi yargıya taşındı: FedEx, ABD yönetimine dava açtı

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.
Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.
ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.