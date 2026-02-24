ARA
DOLAR
43,85
0,03%
DOLAR
EURO
51,71
0,00%
EURO
ALTIN
7355,49
-0,92%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?

TCMB anketine göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ait Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmedi ve yüzde 48,81 değerinde kaldı.

2026 yılı Şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?-1

Fiyat artışı en çok hangi grupta bekleniyor?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ oldu. 

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?-2

Konut fiyatlarında beklentiler ne yönde?

Konut Fiyatı Değişim Beklentisi gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?-3

Dolar kuru beklentisi de belli oldu

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşti.

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?-4

Yatırım tercihi hangi araçlardan yana oldu?

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu. 

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?-5

Anket katılımcılarının demografik dağılımları

Şubat ayında ankete yanıt veren katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık ortalama gelir ve eğitim düzeyine göre dağılımları ise şöyle:

Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?-6
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL