Vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini açıklandı: Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ait Hanehalkı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmedi ve yüzde 48,81 değerinde kaldı.

2026 yılı Şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Fiyat artışı en çok hangi grupta bekleniyor?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

Konut fiyatlarında beklentiler ne yönde?

Konut Fiyatı Değişim Beklentisi gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

Dolar kuru beklentisi de belli oldu

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşti.

Yatırım tercihi hangi araçlardan yana oldu?

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Anket katılımcılarının demografik dağılımları

Şubat ayında ankete yanıt veren katılımcıların cinsiyet, yaş, aylık ortalama gelir ve eğitim düzeyine göre dağılımları ise şöyle: