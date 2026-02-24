Rekabet Kurulu düğmeye bastı: Bankalara 'rekabet' soruşturması başlattı

Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında rekabetin korunması kapsamında bazı bankalar hakkında soruşturma başlattı.

O bankalardan biri olan Yapı Kredi, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirdi.

"Konu hakkındaki önemli gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanacaktır"

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki önemli gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

